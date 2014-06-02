英國華裔女子李瑞死亡案：丈夫出庭

Image copyright Other Image caption 李瑞10年前從中國移居英國

被控謀殺華裔妻子李瑞（音譯）的皮埃爾•勒格里（Pierre Legris）已於今天早些時候被提訊。

60歲的皮埃爾•勒格里在伯恩茅斯裁判法院出庭。簡短的庭訊只進行了兩分鐘，勒格里只是確認了他的姓名、出生日期和住址。檢控官和辯方律師都沒有發言。

勒格里被控於5月22日至31日之間在他位於伯恩茅斯的家中謀殺44歲的李瑞。他隨後被還押，並將於6月4日在溫徹斯特刑事法院出庭應訊。

勒格里的兒子，26歲的喬納森•勒格里，已因「協助犯罪者」被起訴。他已交保獲釋，6月17日將於伯恩茅斯裁判法院應訊。

上周五晚間，警方在一輛銀灰色菲亞特朋多（Fiat Punto）轎車的後備箱中發現了李瑞的遺體，繼而逮捕勒格里父子。

李瑞5月23日18時許從她任職護士的多塞特普爾醫院下班離開，此後下落不明。她的18歲女兒姚璐（音譯）於27日報案。

李瑞與姚璐大約10年前從中國來到英國，自2009年起於普爾醫院任職。

（編譯：秦川 責編：尚清）