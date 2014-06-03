英發明警報裝置 司機可看到盲點騎車人
- 2014年 6月 3日
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布里斯托爾大學開發出一種新技術，可用來警告大巴車和卡車司機，在他們駕駛車輛旁邊有人在騎自行車。
這種被稱為「自行車眼」（The Cycle Eye）的裝置可以安裝在大巴車和卡車的車廂側面，利用雷達和攝像機感應器來判斷汽車盲點範圍內是否出現騎車者。
一旦發現騎車者，這個裝置就會向司機發出警報。此外，這個裝置區分能力很強，在發現車身旁邊出現廣告牌，鐵欄桿或者汽車時，不會發出警告。
目前，倫敦交通局正在試用這一裝置。
經過3天的試用，這個裝置辨別騎車人的成功率達到98.5%，其中包括交通高峰時段。
這項新技術是布里斯托爾大學創新中心發明的。
布里斯托爾是推進企業創新項目的5所大學之一，旨在幫助初創公司獲得扶持資金。
（編譯/責編：路西）