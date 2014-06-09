博彩公司：為國家隊加油爭議照片屬偽造
- 2014年 6月 9日
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英國的博彩公司Paddy Power在推特網上發表了一張為英格蘭足球隊加油打氣的照片，照片上看到一片亞馬遜熱帶雨林似乎被砍伐成「C』MON ENGLAND PP」的字樣。
這馬上引起了爭議。很多網友表示不滿。甚至很多人在推特網上對該公司惡語相向。
有人指出，我們絕不容忍砍伐樹木作為宣傳。也有人留言表示，「請告訴我這不是真的！」
不過現在Paddy Power 發表聲明，說照片是電腦合成的，純屬惡作劇。
該公司再次在推特上表示，這樣是為了喚醒公眾的環保意識，
「我們發了一張假照片，每個人都為之而瘋狂。說全球平均90分鐘，就有相當於122個足球場面積的熱帶雨林被砍伐。似乎沒有人在乎，如果你在不耐煩地等待世界杯大賽的開始，就上我們的網站，給熱帶雨林一些關愛吧。」
另外，該博彩公司的網站還介紹了電腦合成這張照片的過程，並稱需要三周時間。
(編譯：林杉 責編：尚清）