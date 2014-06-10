曼城機場查獲「織」入地毯中的海洛因

Image copyright k Image caption 將海洛因「織」入地毯的複雜和巧妙，證明了販毒分子為了躲避稽查無所不用其極。

英國曼城機場查獲市面價值5百萬英鎊的海洛因。毒品被「織」入了手工編織的地毯中。

這批46件地毯是從巴基斯坦白沙瓦經迪拜運抵曼城機場的。

在從中查獲50公斤的A級毒品後，兩個人被警方逮捕後取保候審。

邊檢局專門訓練的嗅毒犬首先發現了毒品。

邊檢局的這起毒品截獲行動發生在今年4月份，但現在才向外界公布。

對這批地毯的化驗檢測仍在進行中，警方說，毒品的總數量因此還可能會增加。

邊檢局的一名發言人說，將海洛因「織」入地毯的複雜和巧妙，證明了販毒分子為了躲避稽查無所不用其極。

（編譯：白墨 責編：李莉）