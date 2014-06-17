民調：英國人對外來移民減少包容

Image copyright Image caption 調查顯示，大多數英國人認為移民應該至少在三年後才能申請救濟金。

最新民意調查顯示，絕大多數英國人認為，從歐盟國家來英國的移民應該在英國住滿三年才有資格申請領取救濟金。

三千名接受「英國社會態度」調查的英國人中，有61%希望政府收緊這方面的政策，減少所謂的「救濟金遊客」。

有近四分之一的調查對象認為，歐盟移民來英國的主要原因，就是因為英國寬鬆的福利制度和救濟金製度。

《英國社會態度》的調查報告還發現，95%的調查對象認為，必須會講英文，才能算「真正的英國人」，這一比例在2003年是86%。

這項民調是由NatCen社會研究所負責。這個機構是由政府和其他一些組織來資助的，已經有31年的經驗。

負責這一調查的潘妮·楊（Penny Young）說，一般總會認為，隨著移民現象的普及，人們對「成為英國人」的含義會更寬容，但調查結果卻相反。

有77%的調查對象認為，只有那些一生中大多數時間在英國居住的人才能被認為是英國人，這一比例在2003年是69%。

在2003年的同一調查中，有49%的調查對象認為，那些不是英國公民的合法移民應該享受與英國公民同等的權利，而今年只有27%持這個觀點。

與此同時，與2003年的同一調查相比，今年贊同移民為英國經濟帶來好處的人數下降，而更多人認為移民增加了英國犯罪率。

今年的調查報告中有一項數據自2008年以來沒有多大變化，仍然有大約77%的調查對象希望減少來英國的移民人數。

潘妮·楊說，調查結果很明顯，許多英國人希望收緊社會福利和救濟制度。

英國的社會福利制度很複雜，如果選擇對了救濟金的項目，移民可以很容易就申請到救濟金。

英國政府前幾個月已經實行了新的有關政策，其中包括移民必須來英國三個月之後，才能申請失業救濟金。

（編譯：嵇偉/責編：董樂）