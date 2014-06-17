英國將重新開放駐伊朗大使館

Image copyright Getty Image caption 英國駐德黑蘭使館2011年遭襲擊後，英國暫停了與伊朗的全面外交關係

英國外交大臣黑格說，英國考慮重新開放英國駐伊朗首都德黑蘭的使館。

黑格說，英國和伊朗的雙邊關係最近幾個月得到了改善，重新開放使館「時機成熟」。

英國駐德黑蘭使館2011年遭襲擊後，英國暫停了與伊朗的全面外交關係。

伊朗新總統的選出以及就伊朗核項目達成的協議使得雙方在2014年接觸增加。

「時機成熟」

英國外交大臣黑格做上述表示之際，伊拉克軍隊正在與遜尼派伊斯蘭激進分子展開激戰。

有報道說，伊朗正在為它的前宿敵提供軍事支持。

與此同時，美國宣佈，派遣275名士兵保護美國在伊拉克使館的安全。

在給英國議會下院的一份書面聲明中，黑格大臣說，在具體的操作安排就緒後，就會盡快重新開放英國駐德黑蘭使館。

黑格強調，伊朗是一個動蕩地區中的重要國家。即便是在困難的境況下保持英國在世界各地使館的開放，是英國全球外交的基礎。

（編譯：白墨 責編：尚清）