記者來鴻：南極爭奪戰日漸升溫

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七個國家宣稱對部分領土享有主權；數十個國家建立考察站；更多的國家躍躍欲試，南極爭奪戰日趨激烈。雖然《南極條約》禁止一切礦藏勘探、軍事性質的活動，但是，條約有多大的約束力？BBC記者泰勒爾親往南極看一看。

曲曲折折的岩池間，尋覓出一條小徑，來到一塊突兀的園石邊坐下。群山環繞著海灣，眼前的景色壯觀、靜謐。

突然，腳下的淺水潭閃過一道亮光，彷彿一個黑白相間的箭頭躍出水面。

這到底是什麼東西？我迅速啟動遲鈍的大腦。眼前，一隻巴布亞企鵝作秀般飛出水潭，站穩腳跟，調皮地看了我一眼，吱吱嘎嘎叫了兩聲，一步三晃，走向冰海雪原。

在我看來，南極是最難用文字來描述的地方。每一次想把感受落實到紙面，文字，好像立刻在手指間消融。

沒有參照物。說句最白的大白話，南極沒有人性。

其他的大沙漠--比如說阿拉伯沙漠、亞利桑那沙漠，都有人生活。人類生活在沙漠中心或者邊緣，在沙漠中尋求生計，用自己的想像力和創造力裝點、改造沙漠。

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沒有人裝點、改造南極。

這是世界上最乾燥、最寒冷、風最強的地方。那麼，為什麼英國、法國、挪威、澳大利亞、新西蘭、智利和阿根廷都在南極地圖上畫條線、圈出一塊空曠的冰天雪地歸入自己的管轄範圍呢？

南極不是一個國家，這裏沒有政府、沒有土著人。相反，整個南極大陸都被劃為科學保護區。

1961年生效的《南極條約》（Antarctic Treaty）強調了將南極用於知識交流與合作的理想。條約禁止在南極展開軍事活動、勘探礦藏。包括俄羅斯、中國和美國在內的50個國家已經簽署《南極條約》及其附屬協議。

但是，從謝克爾頓和其他探險者頂著暴風雪在南極插下旗幟說起，早期帝國探險留下的一個後遺症是國家的貪婪。

現在在南極，科學研究表面上是考察的驅動力。但是，地質學家通常處於考察的中心地位，這也說明了一個問題。各國政府都非常想搞明白，南極冰雪下到底埋藏著什麼。

悄悄說一聲：石油。有預測說，南極的石油蘊藏量高達2000億桶，遠遠超過科威特和阿布扎比。

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開發南極石油資源難度很大，目前來看，成本過高、根本無法開採。但是，我們根本無法預測2048年的世界經濟將會是怎樣。屆時，禁止南極勘探礦藏的協議需要重新審定。一個能源飢餓的世界可能也將成為一個絕望的世界。

《南極條約》凍結一切對南極的領土要求、並禁止提出新的領土要求，但是，這並沒有阻止一些國家變通制度。

抓住一點冰雪下可能藏著的寶貝，最好的方式是，作出一副好像這個地方原本就屬於自己的樣子。

國家管理的一件事是給護照蓋章。所以，來南極的遊客去英國洛克雷港（Port Lockroy）基地參觀時，護照上可以加蓋英國大印。

不過，國際法根本不承認「英國南極管轄區」的存在。事實上，智利和阿根廷都對這片地區宣稱享有主權，都凖備好了自己的護照大印。

國家管理的另外一件事—至少過去是這樣—是郵政服務。

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在維爾納茨（Vernadsky）的烏克蘭考察站，我給自己寫了一張明信片，買了張印有奶牛圖案的烏克蘭郵票貼上去，投入烏克蘭信箱。還不錯，兩個月後明信片從天涯海角安全抵達。

俄國特意在南極大陸各地設置基地；美國在南極極點開了個考察站：很方便，橫跨其他所有國家的主權宣稱區。

今年，中國在南極開了第四個考察站，明年還要開第五個。

在南極的所有68個基地表面上都說是和平研究站，主要是為科學目的而建，但是，禁止軍事性質活動的條約普遍被蔑視。

比如，智利和阿根廷都在南極大陸有常駐軍。人們擔心，有些國家要不就是沒有明說有軍事部署，要不就是使用民間安全承包商、主要目的卻是軍事活動。

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南極無污染，天空異常清澈；無噪音、且極少無線電波干擾，是深空研究和衛星跟蹤的理想地點。

但是，南極也是建立秘密監視網絡、遙控進攻性武器系統的理想地點。

不久前，澳大利亞官方智庫說，中國新建的考察站是威脅，主要就是因為其監視潛力。

澳大利亞說，南極考察站被越來越多地用於有益軍事目的的雙功能科研。

還有許多國家拒絕接受南極的現狀。他們說，這是以歐洲探險為基礎設定的，冷戰期間的地緣政治根深蒂固，過去的超級大國發言權太大。

伊朗已經表示有意在南極建考察站，土耳其也一樣。印度早就參與過南極行動，巴基斯坦通過了南極計劃。所有這一切，名義上都是為了科學合作。

但是，南極的現狀依賴於自我調節；《南極條約》沒有殺傷力。

南極有豐富的自然資源、無法預見的情報搜集潛能，競爭日趨白熱化。《南極條約》所能做的，不過也就是像我看到的那只企鵝，吱吱嘎嘎發發牢騷，消失在冰天雪地……

（編譯：蘇平/責編：尚清）

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