英國網球育新人 華裔少年顯身手

Image caption 11歲的陳建宇成為自己的年齡組的佼佼者

在溫布爾登網球公開賽戰幕拉開之際，一組少年正在代表英國12歲以下組在英國北部進行比賽。

英國男單一號穆雷在2013年結束了英國人77年的等待，獲得了溫網的桂冠，也在英國掀起了更大一輪的網球熱，但是除了穆雷之外的年輕網球選手，屈指可數。

那麼英國在對青少年網球運動發展方面做了哪些工作呢？

目前負責英國12歲以下組網球運動的尼克·布朗（Nick Brown）在溫布爾登球場接受了BBC英倫網記者的採訪。他表示，在最近幾年，特別是穆雷奪冠之後，青少年練網球的人數明顯增多。

不過他們也希望能夠從小學開始普及網球，真正地實現「草根網球」的普及。另外他也以法國為例說，英國在少年網球發展方面可以做得更多。

布朗表示，英國草地網球協會每年會對為數不多、成績驕人的少年網球球員進行兩次培訓，希望能夠幫助他們提高水平。

當被問及他是否已經看到了未來的穆雷的時候，布朗的回答是肯定的。他說有一名2001年出生的孩子，很有希望。他本人曾經在前英國男單一號亨曼12歲的時候指導過他，所以布朗說他看到了可比性。

另外他還特別指出，一名11歲的華裔少年也成為自己的年齡組的佼佼者。

華人小將

Image caption 布朗認為，無論東西方人，只要努力，一切皆有可能。

小伙子名叫陳建宇（Derrick Chen）目前是英國12歲組以下排名第一，經常代表英國少年隊前往歐洲國家進行比賽。

在陳建宇代表英國隊離開前往昆斯伍德國際大賽之前他接受了BBC英倫網的採訪。

陳建宇表示自己從四歲開始練球，現在每周訓練12小時左右，還有四個小時的體能訓練。

當被問及會不會看到同齡孩子經常會玩遊戲自己會遺憾的時候，他笑著說，「我也能玩遊戲。雖然經常沒有辦法參加其他同學的生日派對，不過每次和其他幾個英國隊小球員去參加比賽的時候，就像是一個很大的派對。」

記者問他，練網球是爸爸媽媽給自己壓力練，還是自己特別想練？他毫不猶豫地回答說，自己特別喜歡網球，長大想成為職業球員。

英國12歲以下組教練布朗也表示，陳建宇非常熱愛網球，也非常刻苦。他目前是英國同齡兒童中水平最高的一個。

布朗指出，並不是所有在青少年階段表現好的球員都能夠成為職業球員，網球是一個耗時耗資都非常大的運動，家長的大力配合也非常重要。

陳建宇的母親曾女士表示，作為家長，讓孩子打網球，無論從時間上還是金錢方面都要有很大的投入。但是因為孩子自己現在非常有興趣，自己無論如何都會給最大的支持。

不過她也表示會把錢花在值得花的地方。每次打比賽，都非常有選擇性。他們通常會選擇有強勁對手出席的比賽，因為這對兒子的進步很有幫助。

而對兒子未來的期望如何呢？曾女士說，「沒有太多的期望，最重要的是他自己喜歡。我們也知道要想成為職業球員非常難，但是無論他自己做出任何決定，我們做家長的都會全力支持。」

當被問及陳建宇是否有能力成為職業球員的時候，布朗表示，東方人和西方人的體質和體力還是有一定的不同，但是我們也看到一些東方的男球員、比如之前的張德培，還有現在的日本男單頭號錦織圭等都是著名的球員，而且球員本身的熱愛和努力和教練都非常重要所以沒有什麼事情是不可能的。