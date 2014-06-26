薩維爾性侵受害者最小的只有5歲

Image copyright PA Image caption BBC《全景》節目將在今晚（6月2日）播出特別節目：《侵害的權利》

英國政府就BBC已故前主持人薩維爾生前性侵數百女性發表了一份內容詳盡的報告，據披露，薩維爾數十年間在英國不同的公立醫院性侵了從5歲到75歲的數百名女性。

根據今天（26日）公布的一份較完整的調查報告，薩維爾當年不受任何約束地進出公立醫院，在醫院的病牀、走廊和辦公室裏性侵犯病人、到醫院探訪的病人家屬，還有醫院員工。

這份報告的調查範圍涵蓋28所醫院。

英國衛生部表示，薩維爾的「卑劣行徑」「令人震驚」。

肆無忌憚

薩維爾2011年10月去世，享年84歲。一年後，英國獨立電視台ITV播出了揭露其性侵兒童的紀錄片。

薩維爾生前醜行的曝光促使一百多人就自己曾在公立醫院受他性侵向警方報案。

衛生部根據警方轉交的材料，責成有關醫院的上級機構進行調查，並指定御用大律師蘭帕德監督各項調查妥善展開。

綜合報告中，利茲全科醫院和布洛德莫爾精神病院的調查結果最詳細，解釋了當年薩維爾怎麼能夠自由出入、不受約束地接觸病人。

利茲全科醫院有60名公開指證的受害者，她們遭薩維爾性侵時年齡最小的5歲，最長的75歲，其中包括部分醫院員工，性侵行為包括言詞猥褻、性侵和強姦，事件發生在1962 – 2009年間。

報告指出院方的若干制度和程序缺陷、失靈導致薩維爾能夠屢屢得逞，毫無阻障，這些缺陷包括保護病人機制薄弱、投訴機制薄弱，以及管理層不夠警覺。

報告說，發現沒有證據表明院方高層管理人員被告知有關薩維爾性侵的投訴，但薩維爾確實施加了不恰當的影響讓自己的熟人當上了醫院總監。

但是，報告明確表示，唯一需要承擔責任的是薩維爾。

風氣不良

布洛德莫爾醫院的調查顯示，醫院內部風氣不良，員工和病人之間得以發生性接觸，而且不鼓勵舉報。

報告說，1980年代，讓女病人脫光衣服當著員工的面淋浴是醫院的慣常做法；薩維爾曾一起看女病人淋浴並污言穢語地加以評論。

報告稱薩維爾擅於操控，令醫院員工相信他在「高層」有關係；他當時給人的印象是「自戀、傲慢，毫無同理心」。

但是，報告稱「沒有證據表明當時的負責人知道後來大白於天下的陰暗醜陋的一面」。

該院的調查包括11份性侵舉報，其中6宗涉及病人，2宗涉及員工，3宗涉及兒童。報告稱這個數字很可能遠低於實際，因為許多曾在那裏住院治療的病人希望徹底遺忘那段經歷。

衛生部總共調查了35所與薩維爾有關聯的醫院和其他場所。

有些醫院的調查報告由於不同原因被推遲公布。

日前，一個兒童慈善機構公布的報告顯示薩維爾性侵的受害者至少有500人，其中最年幼的只有2歲。

BBC的調查報告將在9月份公布。

（編譯：郱書 / 責編：董樂）