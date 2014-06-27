王宇佐止步三輪：比起結果更享受過程

Image caption 王宇佐對BBC中文網記者說「輸了比賽，沒有特別傷心的感覺。我很享受這個過程」。

台灣網球選手王宇佐(Jimmy Wang)在溫網第三輪的比賽中遭遇法國著名球員特松加，結果以2-6，2-6和5-7的比分敗北。

在結束與特松加的比賽之後，王宇佐接受了BBC英倫網的專訪，他說，「輸了比賽，沒有特別傷心的感覺。我很高興能夠在今天有比賽，我很享受這個過程。現在今年的溫網已經結束，我現在期待明年的比賽。」

前一輪，王宇佐擊敗了17號種子尤茲尼，創下了自己七次征戰溫網的最佳戰績。王宇佐自從2004年以來開始參加大滿貫賽事，本次大賽打入第三輪也是他在大滿貫中的最好成績。

王宇佐說，自己當然很激動，這對自己來說是一個很大的突破。

對於今天比賽的第三盤中，自己沒有能夠保住最後一個發球局，王宇佐說，很多時候你永遠都不知道如果改變了某個做法會發生什麼。「我很在意過程，不是那麼在意結果。」

在今年溫網資格賽中，王宇佐擊敗了中國大陸的男選手張擇而進入到正式比賽。

華人網球男選手似乎在大賽中表現都不如意，而亞洲男選手參加大滿貫的也屈指可數。

BBC英倫網記者問他對此有什麼看法，王宇佐說，「我當然希望有更多。不管中國大陸，還是台灣，都有一些選手。在以後的五年和十年時間，我覺得會有越來越多的選手。」

他指出，「我希望我們現在在這裏打球能夠引起一些共鳴，我希望我們能夠帶動整個風氣，去學網球，不一定所有的孩子都要讀書，他們也可以在運動方面進行發展，去學怎麼打網球。」

那麼溫網的成績是否會為王宇佐未來的比賽帶來一些信心，他說當然會，這是一支強心針，「這對我來說是正面的，現在我打到這一輪一定是對我自己的一個肯定。我也會把這個信心加到未來的比賽中去。」

王宇佐表示，他會在明天謝淑薇和彭帥的比賽時去為她們加油。不過在回答是否期待這對海峽組合蟬聯冠軍的話題時，王宇佐表示，因為去年謝、彭二人奪得了冠軍，現在壓力應該很大。

他表示，「我覺得她們要好好打，但是不要想太多。我們不要去想去年的事情，去年的事情已經過去了，昨天的事情都已經過了，要想的是明天。」

（責編：李莉）