研究：年長男性與年輕男性精子質量相同

Image copyright SPL Image caption 研究說，年紀較大的男性精子與年輕男性精子的懷孕成功率相同。

科學家說，女性不必為使用年紀較大男性捐獻的精子而擔心，因為年紀較大的男性精子與年輕男性精子的懷孕成功率是相同的。

在英國，在2005年關於捐獻精子男性匿名權的法律被取消之後，捐獻者的平均年齡已經上升。

雖然有女性擔心，捐獻精子者的平均年齡上升會影響懷孕，但專家指出，只有擁有最好質量精子的年長男性才能捐獻，所以捐獻者年齡的上升不會影響懷孕機會。

在歐洲社會人類生殖和胚胎學（European Society of Human Reproduction and Embryology）年會上宣讀的一份研究報告說，捐獻精子者的平均年齡已經從26歲上升到34歲。

差異

進行這項研究的英國紐卡斯爾生育中心的米納卡什·喬德哈里（Meenakshi Choudhar）博士說，這是一個巨大的差異。

她說：「有些希望人工懷孕的年齡較大的女性可能會擔心，她們自己的懷孕成功率本來就低，使用了年齡較大的男性的精子，會不會生下孩子的機率就更小？」

喬德哈里博士否定說，她對1991年到2012年間的39,282個數據進行分析，之後得出結論，年紀稍大的男性和年輕男性的精子的懷孕成功率一樣大。

喬德哈里博士在接受BBC的採訪時說，她在此次研究中發現，男性在45歲以前，精子的質量不會明顯下降。

她說，精子捐獻者都是經過嚴格生育標凖挑選的健康男性，在這樣的基礎上，可以這麼說：年齡不重要，重要的是精子的質量。

但是謝菲爾德大學研究生育的講師艾倫·佩西（Allan Pacey）博士指出，作為整體，男性不應該把這一研究成果當作延遲生孩子的理由。

在接受BBC的採訪時，佩西博士說，許多人認為男人一輩子都能生孩子，比如卓別林，他在73歲的時候還生了第11個孩子。

但事實是，男性在40歲到50歲之間，讓女性懷孕的機會開始下降，佩西博士因此認為，男性的年齡和精子的質量之間還是有關係的。

所以他勸告說，不能把這一研究結果不加選擇、不做解釋的向公眾推薦，他的建議是，男性仍然應該在40歲或45歲之前生孩子。

（編譯：嵇偉 責編：郱書）