「世界扔雞蛋錦標賽」英國選手奪冠

Image copyright BBC World Service Image caption 福勒保證了每次砸向自己的都是熟雞蛋

「世界扔雞蛋錦標賽」在英國林肯郡舉行，英國選手哈里斯（Ginge Harrison）和威爾斯（Titch Wells）獲得接拋雞蛋項目冠軍，這也是他們連續兩年在這個主要比賽項目上奪冠。

在這個項目的比賽中，哈里斯和威爾斯成功地把雞蛋拋出50米，然後完好無損地把雞蛋接住。他們所戰勝的對手包括來自愛爾蘭、德國和美國的參賽者。

Image copyright BBC World Service Image caption 接拋雞蛋需要力量和技巧的結合

扔雞蛋比賽受到英國運動委員會的承認，今年是這項賽事的第九年，在英格蘭林肯郡舉行。

比賽的組織者表示，儘管有些人認為扔雞蛋不是什麼真正的運動，但是許多參賽者對待比賽的態度非常認真。

「俄羅斯輪盤賭」是比賽的另一個項目，參賽者需要根據經驗作出判斷，選擇煮熟的雞蛋，避免讓生雞蛋砸在自己的頭上。

Image copyright BBC World Service Image caption 被生雞蛋砸了的確很慘

來自英格蘭彼得伯勒的運動員福勒（Norm Fowler）戰勝64名對手，贏得了「俄羅斯輪盤賭」冠軍。

比賽的其他項目包括簡單的「目標投擲」，也就是把雞蛋投向一個健美運動員的身體，根據擊中不同的部位而得分。

（編譯：躍生 責編：尚清）