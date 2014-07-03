記者來鴻：沒有移民，國家隊會成啥樣？

Image copyright BBC World Service Image caption 沙奇裏（中）的帽子戲法將瑞士送入16強

科索沃移民帽子戲法將國家隊送入16強。巴西世界杯，讓一批移民成了瑞士的國家英雄。可是，也正是瑞士，公投支持限制移民數量、禁止修建清真寺尖塔。BBC駐波恩記者福克斯說，難怪有人反問，沒有了移民，國家隊會成啥樣？

當然了，瑞士歷史上最著名的英雄人物當屬威廉·泰爾（William Tell）。近些年來，費德勒也馳名天下。

不過，很少幾個人預見到，最近這一批讓瑞士人自豪的國家英雄名字叫傑爾丹·沙奇裏、瓦隆·巴赫拉米、格拉尼特·扎卡、哈里斯·塞菲洛維奇和阿米爾·梅赫默迪。

他們都是瑞士國家足球隊隊員，征戰巴西世界杯，闖入16強。

在瑞士這樣一個最近剛剛投票禁止修建清真寺尖塔的國家，這些國腳都是穆斯林人。

他們都是移民或者移民的後代。但是就在今年2月，瑞士公投支持嚴格限制移民數量。

Image copyright BBC World Service Image caption 1994年美國世界杯上的瑞士國家隊

20年前，瑞士征戰美國世界杯的時候，國家隊隊員的名字聽上去非常不一樣：馬克·金戈爾、阿蘭·薩特、斯特凡·查普薩特、約格·斯圖特。

那麼，為什麼瑞士發生了這麼大的變化呢？

1970和1980年代，瑞士從當時的南斯拉夫雇佣了許多工人。當然了，初衷是只有男人來幹活，幹完活就回家。

但是，瑞士工業界計劃再周密，也沒有預見到南斯拉夫的解體，波斯尼亞（塞菲洛維奇的出生地）內戰、或者科索沃危機，沙奇裏、扎卡和貝赫拉米都是來自科索沃。

許多臨時工成了長期工，部分人拿到難民身份，家人過來團聚。

Image copyright BBC World Service Image caption 瑞士國家隊隊長因勒（前排左一）父母都是土耳其人

現在，瑞士總計有將近50萬巴爾幹移民。瑞士總人口八百萬，其中將近兩百萬不是瑞士人。

也許，瑞士國家隊裏有這麼多「外國人」並不應讓人感到吃驚。

門將迭戈·貝納裏奧根在意大利，裏卡多·羅德里格斯父親是西班牙人、母親是智利人，隊長格坎·因勒的父母都是土耳其人。

偏見與歧視

但是，許多瑞士人遲遲不能適應這樣的人口變化。對於許多年輕移民來說，逃避戰亂、被迫離開故鄉，到一個不太歡迎自己的國家去開始新生活，有時候，日子也非常不好過。

Image copyright BBC World Service Image caption 右翼瑞士人民黨的宣傳畫「對科索沃阿爾巴尼亞人說不」

沙奇裏、扎卡、貝赫拉米小的時候，右翼的瑞士人民黨曾經貼出過這樣一張海報：「不要科索沃阿爾巴尼亞人」。

人民黨發起的那項運動旨在反對利用公款為科索沃移民設立融合中心。對瑞士未來的足球明星來說，看到這樣的海報，心裏應該非常不舒服。

過去10年內，人民黨還經常發起反移民、反對放寬瑞士國籍規定等運動，目標直指巴爾幹移民，特別是科索沃阿爾巴尼亞族人。他們推出了好多海報，把犯罪率上升、販毒、超速駕駛、教育水凖下降等等社會弊端歸咎於移民。

雖然許多瑞士人在公開場合說如此張揚的歧視是恥辱，但是，在投票站的掩護下，許多人支持人民黨，支持限制移民，支持禁止建清真寺尖塔。

Image copyright BBC World Service Image caption 沒有了移民國家隊就會是這樣

還有證據表明，瑞士存在制度性的歧視。瑞士種族歧視聯邦委員會調查發現，叫巴爾幹名字的年輕人拿到工作、學徒機會的概率遠遠低於瑞士名字的人。

差別非常明顯，以至於瑞士政府引進一項條例，要求雇主在不看申請人姓名的前提下審議學徒申請人。

成功融入？

所以，當瑞士公布2014年巴西世界杯國家隊陣容時，許多人高呼，多元化的陣容標誌著融合總算取得了成功。

當然，也有人不過希望能看上好球。

瑞士媒體迅速學會了念新隊員的名字。不過，隊員的反應很有意思。

沙奇裏還是足壇新星的時候，媒體曾經問他你從哪兒來。

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他回答說，「我是科索沃阿爾巴尼亞人。」沙奇裏毫不猶豫地把自己歸入這一類，雖然他很清楚，瑞士社會有那麼一部分人經常把科索沃阿族妖魔化。

去年12月，有人問他你怎麼過聖誕節。他笑著回答，「我是穆斯林，我們不怎麼過聖誕。不過，我妹妹喜歡聖誕樹，我們每年都買。」

扎卡曾經告訴瑞士媒體，「我們為瑞士踢球，我們很自豪，會盡心盡力。」但是，有人問他，去踢世界杯首場比賽，坐在車上聽什麼音樂？他回答說，「阿爾巴尼亞歌兒。」

約西普·德爾米奇說，他要聽巴爾幹音樂；塞菲洛維奇重要賽事之前最愛聽波斯尼亞歌曲；羅德里格斯喜歡西班牙民謠；迭戈·貝納裏奧則說，「肯定不會聽阿爾卑斯長號。」

他們發出的信號很清楚：我們在這生活，我們是瑞士人，為瑞士踢球我們很自豪，但是，請不要逼我們放棄自己的文化。

當然了，所有這些隊員都有瑞士國籍，他們一生中全部、或者絕大部分時間都是在瑞士度過的。

Image copyright BBC World Service Image caption 扎卡（左）和隊友沙奇裏都用阿爾巴尼亞語發推特

但是，他們也忠於故鄉：沙奇裏和扎卡用阿爾巴尼亞語發推特。他們都為科索沃感到自豪，有時會與科索沃藍金兩色的旗子、或者阿爾巴尼亞的雙頭鷹合影。

很明顯，這樣的關係讓部分瑞士人很不高興。巴西世界杯瑞士隊首場不利，批評之詞立刻如潮湧來，而且非常刻薄，一個評論員憤怒地高呼，「這些隊員會唱國歌嗎？」

但是，瑞士隊陣洪都拉斯，沙奇裏演出帽子戲法，瑞士闖入16強，批評之聲立刻煙消雲散。

不管戰績如何，這個國家隊都已經向國內的瑞士人發出了一個信號。

沙奇裏，貝納裏奧，因勒，羅德里格斯，德爾米奇，塞菲洛維奇，扎卡，這就是21世紀的瑞士：超市內可以買到土耳其啤酒，塞爾維亞餅幹和葡萄牙鹹魚就擺在小火鍋和阿華田旁邊。

沙奇裏破門，球靴上縫著瑞士、科索沃、阿爾巴尼亞三面迷你國旗，但是，他進的球卻屬於瑞士。

（編譯：蘇平/責編：高毅）

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