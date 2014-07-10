英公共部門罷工 抗議削減開支凍結工資

Image copyright BBC Chinese Image caption 倫敦內閣辦公室發言人稱，參與罷工的人員少於9萬人，為英國公務員總數的五分之一。但參與組織此次罷工的社會主義工人黨對BBC中文網記者稱，參與人數為140萬人。

周四（7月10日），大批英國公共服務部門雇員展開24小時大罷工。他們中一些抗議政府削減開支和養老金政策，一些不滿政府教育政策，還有公職人員要求加薪。

政府內閣辦公室發言人稱，只有五分之一的政府公務員參加了罷工。「大多數」中小學仍舊開課，717間求職中心沒有受到影響。不過，此次罷工的組織者之一，社會主義工人黨對BBC中文網記者稱有140萬人參加了罷工。

Image copyright BBC Chinese Image caption 罷工組織者謝瑞說，她對政府削減開支做法不滿。

「我們對政府削減NHS等公共服務開支的做法很反感，」來自格拉斯哥，2003年伊拉克戰爭期間加入社會工人黨的謝瑞（Julie Sherry）對BBC中文網記者說。她表示，雖然近年來英國經濟開始復蘇，但普通百姓並未從中獲益。

罷工人員多樣

BBC中文網記者在抗議人群中看到，參與此次罷工的人員有英國的消防人員、中小學教師和地方政府的工作人員等。他們高舉標語，要求政府改變政策，停止緊縮計劃。

來自倫敦格林尼治區的小學老師歐德寧（Andrea Olding）就加入到了抗議人群中。早晨11點50分，她和兩名同事手持抗議旗幟，從倫敦市中心的攝政街（Regent Street）走向特拉法加廣場。

「我們厭煩了每天工作11個小時，每周末還要加班，」她對BBC中文網記者說，「我們已經不能做出更多的付出了，但我們卻被要求再做更多。」

英國政府譴責組織罷工遊行的工會領袖們「不負責任」。一名發言人表示，雖然街上有許多抗議人群，「（但）大多數公共部門職工都在上班，幾乎所有的公共部門都提供正常的服務。」

英國《衛報》報道稱，此次罷工是「三年來最大的一次。」該報說，此次罷工人數最高可達100萬。

多個行業受影響

Image copyright BBC Chinese Image caption 工會領袖表示，在倫敦的這場遊行進行同時，還有超過50場遊行會在英格蘭和蘇格蘭發生。同時，英格蘭與蘇格蘭的一些機構中也會有一些抗議活動。

工會領袖表示，在倫敦的抗議遊行進行同時，在英格蘭和威爾士多個地方也會同時舉行遊行集會。英格蘭與威爾士的一些機構中也會組織抗議活動。

雖然英國政府堅稱罷工對政府運作影響不大，但在英格蘭和威爾士，數百家學校部分或完全停課；在愛丁堡，博物館關閉；在諾丁漢與萊斯特，許多圖書館關閉；在德比，垃圾收集服務停止。

在倫敦，繁忙的希思羅機場今天對旅客表示，由於邊境管控人員的罷工，旅客的行程可能會受到影響。

Image copyright BBC Chinese Image caption 左派的英國《衛報》報道稱，此次罷工是「三年來最大的一次。」該報說，此次罷工人數最高可達100萬。

（責編：李莉）