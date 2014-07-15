英國政府將對一些避稅項目追討稅金
- 2014年 7月 15日
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英國國家稅務局（HMRC）公布了一份含有800個避稅資金項目的清單，以便通報同這些項目相關的納稅人。
國家稅務局僅僅公布了這些專門用來避稅的資金項目的一個代碼，相關人士可以從中辨認。但是，包括球星貝克漢姆和歌星凱特·瑪露在內的一些名人都參與了這類項目。
英國政府在今年早些時候修改了有關避稅資金項目的規則，使得一些項目陷入納稅人與國家稅務局之間的糾紛。
英國國家稅務局將從8月份開始獲得新的法律權力，將就陷入爭議的避稅項目追討稅金。
先行付款
有關納稅人必須在90天內按要求支付稅金，然後才可能提出上訴，並且在法庭認定上訴合理的情況下拿回退款。
一些金融會計專家表示，在國家稅務局發出付稅要求之後，納稅人提出挑戰是相當困難的。
還有會計公司警告說，有些人可能無力支付稅金，尤其在利息積累的情況下更是如此，因而面臨破產的威脅。
有消息說，英國國家稅務局在未來兩年可能會因此向33000人發出追討拖欠稅金的要求。
（編譯：躍生 責編：橫路）