記者來鴻：「低頭族」威脅日本禮儀？

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現在，許多人對手機屏幕比對身邊的人和事更感興趣。日本過半人擁有智能手機。不過，東京是一個擁擠、繁忙的大都市。有關部門已經就低頭盯著手機「傻走」現象發出警告。日本人守秩序、重禮儀，「傻走」會給這個禮儀之邦帶來怎樣的影響呢？

星期五下午五點，我在東京澀穀路口旁一家咖啡館內。據說，這是全世界最著名的交叉路口。

每兩分鐘，1000多名東京人聚集在八個路口，衣冠楚楚的工薪族、引領潮流的年輕人，時刻凖備著衝向馬路另一邊。

乍看上去，這樣浩瀚的人海一起湧動，怎能不發生衝撞？不過，東京人如同舞蹈演員擺姿勢一般靈活地繞來躲去，最後，全部安全抵達馬路另一邊。

這樣的場面令人敬畏，以至於有時候，包括我在內的好多人都會沿用陳腔濫調：這是日本社會的完美象徵--人人自我約束、確保集體利益。

但是，我來澀穀的原因並不是要來開眼界，我就是想來看看人撞人。我想看到白領們肢體衝撞、雨傘飛向半空；制服整潔的學生絆倒老奶奶。

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為什麼現在我有機會看這樣的笑話、一年前卻絕對沒有可能呢？答案很簡單：智能手機。

智能手機在日本迅速普及。2012年，只有大約四分之一的日本人使用智能手機，大多數人都對手機的日常功能心滿意足，你可以單手敲打、不需要低頭盯著。但是現在人們已經意識到，智能手機功能太強大、不容忽視，特別是，可以不用太費眼神地讀報紙、看漫畫（日本向世界的一大貢獻）。現在，過半日本人擁有智能手機，比例還在高速度逐日增加。

不顧，隨著智能手機的普及，引發了另外一個現象：「傻走」（dumb walk）。也就是那種只有在盯著手機屏幕時才會採用的走路方式：低著頭，伸出手臂，猶如殭屍尋找攻擊對象。

日本研究人員發現，「低頭族」不僅走得速度更慢，視野也只相當於正常值的20分之一。有研究人員擔心，這將給澀穀（Shibuya）路口帶來影響。

最近，日本最大的移動通信運營商日本電報電話公司下屬的移動電話公司NTT Docomo發佈了一份模擬視頻，顯示如果人人「傻走」澀穀路口將會是怎樣景象。

視頻顯示，每次過路口將發生400起衝撞，大約只有36%的人能夠順利過馬路。

日本社會廣為人知的循規蹈矩將從此畫上句號。

Image copyright BBC World Service Image caption 倫敦市中心牛津街交叉路口也是以澀穀路口為原型修建的

令人吃驚的是，對「傻走」現象最為不滿的好像是一個美國人。

邁克爾·庫什是為諮詢專家，在日本生活20多年。業餘時間撰寫一個人氣頗高的博客。最近，博客上的文章經常提到他所說的「傻走」。

我在東京一個退休老人聚居區約見邁克爾。不難理解，這裏的人走路速度非常慢。

邁克爾認為，「傻走」恐怕不會成為一個長期問題。事實上，日本的移動電話禮儀超過世界上任何其他一個地方。幾乎從來不會看到有日本人在火車上打手機。他說，如果澀穀路口「傻走」現象真的變得很糟糕，日本警察會開始巡邏，大聲責令傻走的人抬頭看路。

那一天到來之前，邁克爾將不停地抱怨。

低頭傻走真成了如此嚴重的一個問題嗎？找到真相，只有一條路。

我離開咖啡館，徑直走向路口，同時開始在手機上鍵入一份電子郵件。我發誓，不到那一邊絕不抬頭。

很快，我身邊就聚滿了人。只有在人家開始在我身邊移動以後，我才意識到車流已經停止、輪到我過馬路了。

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我邁出一步，立刻感覺膽顫心驚，視野內，腿腳突然躍出，購物袋撲面而來、最後一瞬間才轉移方向。我確信，我一定會受到某種打擊。但是過了幾秒鐘，我放鬆了，沒問題，其他所有人都在替我作出回應。

再往後，我意識到，有兩個人根本沒反應。他們徑直在我對面、絕對不給我讓路。我朝左躲一躲、他們也朝左讓一讓；我朝右邁一步、他們也朝右邁一步。

僵持不下，太過愚蠢，我抬起頭看看對方。

我原本以為，對方也是和我一樣的傻走族。其實不然，我發現，對面是一對年輕情侶，愛意至深，堅決不願鬆開對方的手、給一個自私自利、就顧看手機的傻瓜讓路。

女孩死死盯了我一眼，目光中充滿不屑。我立刻道歉、繞開他們。

女孩那副表情足以告誡我永遠不要再傻走。

（編譯：蘇平/責編：路西）

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