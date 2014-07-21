英國《大憲章》「誕生地」上市

Image copyright Getty Image caption 1215年，約翰國王在奠定了英國憲政基石的《大憲章》，Magna Carta 上籤下了自己的名字。

英國的房地產推銷員，像世界任何一個國家的推銷員一樣，都會搖唇鼓舌盡量誇耀房產的價值。

不過，要賣被稱為「大憲章島」的推銷員，這一次決不吹牛。

對熱愛歷史又腰包豐厚的人來說，這絕對是「不可錯過的機會」。

奠定了英國憲政基石的《大憲章》是1215年在泰晤士河南岸一處叫做「Runnymede」的河邊草地最終簽署的。

不過在其後的數百年中，泰晤士河經過多次改道，附近的「大憲章島」（Magna Carta Island）有了同大憲章的密切聯繫。

這個佔地近4英畝的美麗小島上有一塊石板，一些人相信最初的《大憲章》是在這塊石板上籤署的。

這塊石板現在置放在一間為其特意建造的「憲章室」中。

島上有一座擁有七個臥室、四個客廳、一個游泳池的豪宅，是國家保護建築。

據稱，1215年，驚魂未定的約翰國王選擇這裏落腳，是因為房子被核桃樹包圍，泰晤士河的大河灣使得敵人的弓箭手「箭長莫及」。

1974年，英國女王伊麗莎白二世在島上種下了一棵樹。

主持出售的房產公司說，「這是一個絕無僅有的機會，買下一段世界歷史、買下法制歷史的開始。」

（編寫：白墨 責編：李莉）