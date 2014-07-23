新用戶不樂用色情網站過濾器
- 2014年 7月 23日
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監督機構發現，多數聯網新用戶不喜歡用色情過濾器。
根據英國的規定，網路服務商必須讓用戶選擇是否過濾色情內容和網站。
但是Ofcom發現主要網路服務商的用戶當中，只有不到1/7選擇使用色情過濾器。
此一過濾器能夠阻止顯示色情網站還有鼓勵自我傷害、吸毒等內容的網頁。
2013年，英國首相卡梅倫宣佈主要網路服務商同意加裝家長控制機制，來主動阻止顯示合法的色情網站與其他成人網站與網頁。
新用戶在申請安裝的時候，畫面會出現一個小方塊，表示用戶可選擇是否使用色情過濾器，用戶必須自己決定是否使用此一機制。
Ofcom卻發現，多數用戶選擇不使用色情過濾器，比例從96%到64%不等。
業界則表示，他們非常重視企業的社會責任，將立即採取行動，提高使用色情過濾器的用戶比例。
（撰稿：威克，責編：董樂）