新用戶不樂用色情網站過濾器

Image caption 英國政府要求網路服務商必須提供父母阻止電腦顯示兒童不宜畫面的選擇。

監督機構發現，多數聯網新用戶不喜歡用色情過濾器。

根據英國的規定，網路服務商必須讓用戶選擇是否過濾色情內容和網站。

但是Ofcom發現主要網路服務商的用戶當中，只有不到1/7選擇使用色情過濾器。

此一過濾器能夠阻止顯示色情網站還有鼓勵自我傷害、吸毒等內容的網頁。

2013年，英國首相卡梅倫宣佈主要網路服務商同意加裝家長控制機制，來主動阻止顯示合法的色情網站與其他成人網站與網頁。

新用戶在申請安裝的時候，畫面會出現一個小方塊，表示用戶可選擇是否使用色情過濾器，用戶必須自己決定是否使用此一機制。

Ofcom卻發現，多數用戶選擇不使用色情過濾器，比例從96%到64%不等。

業界則表示，他們非常重視企業的社會責任，將立即採取行動，提高使用色情過濾器的用戶比例。

（撰稿：威克，責編：董樂）