懷舊「讓人們更捨得花錢」

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<span >研究消費者行為模式的學者指出，懷舊的感覺讓人們更放手花錢。

研究人員說，這解釋了為什麼廣告經常使用懷舊的主題。

在懷舊氣氛下，人們也更可能捐錢給慈善機構，溫暖的往昔氣氛顯然降低了人們捐贈的門檻。

研究人員說，懷舊主題可以應用於出售的任何物品，從食物到玩具。

這項即將在消費者研究期刊《Journal of Consumer Research》刊登的研究，解釋了為什麼市場推廣計劃廣泛利用懷舊的概念。

這項研究也解釋了一些主要品牌如何為本身產品設計出懷舊版本，以利用這種情感增加銷量。不少食品、音樂、玩具、酒類和電影的廣告活動都旨在提升這種「對往昔的思念」的感情。

<span >來自南安普頓大學（University of Southampton）、法國格勒諾貝爾管理學院（Grenoble Ecole de Management）以及明尼蘇達州立大學（University of Minnesota）的研究人員認為，懷舊的氣氛能「軟化消費者對自己金錢的掌握。」

研究人員說，培養往昔記憶和昔日情懷可以觸動「社會聯繫」的感覺。這樣，舊日的社區價值觀以及人與人的關係會變得更重要。

在這種氛圍下，金錢似乎變得較不重要，顯然這種感覺降低了對花費的防範。

研究人員說，換句話說，有些人可能在懷舊感情下，更容易買東西。

研究人員認為，即使懷舊得出的是悲情，例如挑起迷失童年的記憶，也可以降低人們抓緊金錢的意識。

（編譯：田耕/責編：董樂）