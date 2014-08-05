倫敦光柱照射夜空紀念一戰百年
- 2014年 8月 5日
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<span >未來一個星期，倫敦將有一支白色光柱直透夜空，以紀念第一次世界大戰英國參展一百週年。
<span >該光柱裝置名為「光譜」（Spectra），由旅居巴黎的日本電子作曲家兼視覺藝術家池田亮司設計，在接下來的一個星期將從黃昏到日出從地面照射上空。
<span >這個大型探射燈裝置由49支光柱組成，位於英國議會上院背後。這束光柱在夜後可以從倫敦四方八面看到。
<span >英國各地邀請藝術家創作裝置，以紀念英國參戰百週年。
在蘇格蘭愛丁堡，印度藝術家把一個大型視頻裝置照射在蘇格蘭國家藝廊的牆上。
在威爾士，班戈市的一戰北威爾士紀念圓拱有聲光藝術裝置。
在北愛爾蘭，貝爾法斯特市政廳的草坪上，藝術家利用成千上萬蠟燭創製了大型裝置，寫出一句話：「聯合人類的……巨大而美麗；分裂人類的……渺小而殘忍。」
（編譯：田耕 責編：尚清）