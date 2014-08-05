倫敦光柱照射夜空紀念一戰百年

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<span >未來一個星期，倫敦將有一支白色光柱直透夜空，以紀念第一次世界大戰英國參展一百週年。

<span >該光柱裝置名為「光譜」（Spectra），由旅居巴黎的日本電子作曲家兼視覺藝術家池田亮司設計，在接下來的一個星期將從黃昏到日出從地面照射上空。

<span >這個大型探射燈裝置由49支光柱組成，位於英國議會上院背後。這束光柱在夜後可以從倫敦四方八面看到。

Image copyright AFP Image caption 光柱從國會上議院射出

Image copyright Getty Image caption 巨大光柱彷彿從天而降。

Image copyright AFP Image caption 倫敦市中心皮卡迪裏圓環的巨大廣告視頻裝置也換上了紀念一戰的罌粟花圖案。

<span >英國各地邀請藝術家創作裝置，以紀念英國參戰百週年。

在蘇格蘭愛丁堡，印度藝術家把一個大型視頻裝置照射在蘇格蘭國家藝廊的牆上。

在威爾士，班戈市的一戰北威爾士紀念圓拱有聲光藝術裝置。

在北愛爾蘭，貝爾法斯特市政廳的草坪上，藝術家利用成千上萬蠟燭創製了大型裝置，寫出一句話：「聯合人類的……巨大而美麗；分裂人類的……渺小而殘忍。」

（編譯：田耕 責編：尚清）