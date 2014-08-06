倫敦百萬富翁人數世界第一

Image copyright Getty Images Image caption 倫敦的哈羅茲百貨商店是全世界最貴最豪華的百貨商店。

根據一項新的調查，每35個倫敦人中就有1個人現在擁有的資產價值超過100萬美元，這一人數為395,600。

這一調查的結果顯示，倫敦現在已經超過紐約和東京，成為全世界百萬富翁最多的都市。

但是在數百萬富翁的人數上，倫敦仍然落後於香港和紐約市。

進行這項調查的研究機構《新世界財富》（New World Wealth）的負責人安德魯·阿莫利斯（Andrew Amolis）說，倫敦是個國際都市，吸引了世界各地的富人。

他還說，倫敦也是在歐洲的主要金融中心，對有錢人來說，這是全世界最好的居住地之一。

在去年倫敦財富諮詢機構WealthInsight的百萬富豪排名榜中，倫敦名列第三，在東京和紐約之後。

《新世界財富》通過多種渠道來確定富翁們的淨資產，包括公開的公司賬目，以及奢華商品、名畫、私人飛機、高檔房產和遊艇等。

但是這一調查中並不包括富豪們主要居住的住所，只包括住所之外的其它房產。

調查還發現，倫敦擁有數百萬資產以上的富豪人數在過去十年中增加了71%，其中百萬富翁的增長數字為58%。

由於富翁人數增加，專家們只能用新的名稱來稱呼他們，比如淨資產超過3000萬美元的人被稱為超級富豪，而1億美元以上的人被稱為億萬富豪（centimillionaires）。

今年早些時候，英國被評為全世界超級富豪最多的國家，有104名身家超過10億美元的富翁居住在英國，他們財富總和價值為3010億美元。

倫敦現在共有72名擁有10億美元淨資產的富豪，佔全世界億萬富翁人數的近10%。

（編譯：嵇偉 責編：董樂）