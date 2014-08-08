英國百萬用戶已接超快網路

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英國官員說，已經有百萬以上用戶可以接通超快網路。

文化大臣賈維德說，這是因為政府支持極高速網路科技的結果，他還表示，到2017年，英國境內95%以上的用戶可以接通這種高速網路服務。

按照歐盟的定義，超快網路的網速至少要達到24Mbps，雖然英國的計劃是在2017年覆蓋比例達到95%，但是和芬蘭對比，似乎就差了一點。

芬蘭是計劃在明年推出網速100 Mbps的服務，比英國的所謂超快網路快了4倍，韓國則是計劃在2017年推出網速1Gbps的服務。

英國中小企業聯盟就指責英國政府的計劃不夠積極，英國官方則說在目前超快網路的覆蓋率方面，歐洲五大經濟體中，英國是覆蓋率最高的。

但是也有團體指責英國政府承包商BDUK拖延交款給區政府、並把手中所有的合約下包給BT（英國電信）。

英國下議院的公共支出審查委員會所作的報告，則是將政府決定由BT承包所有工程形容為「浪費金錢」。

英國在市郊和鄉村地區的網路不是「網速極慢，不然就是根本就沒有鋪設網路」。

（撰稿：威克/責編：董樂）