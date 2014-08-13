「腦癌藥物加一點金可增療效」

Image copyright Welland Image caption 納米金核球體破壞癌細胞

根據最新發表的一項研究，金子搭配化療藥物可以加強療效。

這篇發表在納米（亦稱奈米）專業期刊《Nanoscale》上的研究說，科學家以極其微小的金子球體，外層包覆治療癌症的化療藥物作實驗。

他們發現，當金子融合到癌細胞內之後，科學家發現癌細胞停止了分裂增生，有些癌細胞甚至壞死。

研究人員希望此一研究結果有助於發展針對某些難以治療的癌症的標靶藥物。

以膠質母細胞瘤為例，這是一種常見的腦瘤，英國每年有大約4000名成人罹患這種癌症。

雖然有治療的方法，但是療效有限，許多膠質母細胞瘤患者在確診後五年內死亡。

研究人員以納米技術研製出球體，直徑還不到人發橫切面直徑的400萬之一。

球體的核心部分是極其微小的金子，外表包覆著常用的化療藥物--順鉑。

以人類癌變細胞樣本進行實驗的時候，這些球體似乎能夠增強放射線和化療等傳統癌症治療方法的療效。

研究人員當時以手術時取下的人類腦瘤細胞作為實驗樣本，先植入納米球體，然後以現行傳統療法的方式，進行放射線照射。

他們發現，發射線不但攻擊癌細胞，並且激活了納米球體內金質核心內的電子，而被激活的電子則破壞了癌細胞的DNA。

這個程序也導致球體釋放出包覆的化療藥物，趁癌細胞弱化的時候讓順鉑之類的藥物發揮功效。

20天之後，被植入納米球體的樣本中，已經幾乎差不多完全找不到癌細胞的蹤影。

研究這種技術的劍橋大學教授維蘭德形容此一技術帶來的是雙重效果，將其結合標靶藥物，未來就可以為治療膠質母細胞瘤之類的棘手癌症發展出新的療法。

研究人員說，雖然樂觀但是現在只是實驗初期，還需要經過許多試驗，才能考慮是否用在臨牀治療。

他們希望在2016年進行人體試驗，並開始以其他種類的癌症作為研究對象。

（撰稿：威克，責編：李莉）