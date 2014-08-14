Image caption 蘇格蘭如果獨立，英國核潛艇就得搬家，經濟和政治代價都不菲。

一項最新研究報告稱，如果蘇格蘭獨立，英國三叉戟核潛艇搬出蘇格蘭克萊德海軍基地「極困難但並非不可能」。

由皇家聯合軍種國防研究所（RUSI）發佈的這份研究報告稱，搬遷三叉戟核潛艇的成本遠遠低於原先的估計。

但在英國其他地方為它建新基地所需的時間則可能長達數十年。

蘇格蘭民族黨（SNP）希望三叉戟核潛艇在蘇格蘭獨立後四年內搬出。

蘇格蘭定於9月18日就是否獨立舉行公投。

有建議把三叉戟核潛艇遷到威爾士的佛茅斯或英格蘭的普利茅斯。

可能

英國前內閣部長佛塞斯勛爵（Lord Forsyth）曾警告說，搬遷核潛艇的潛在困難巨大，一旦蘇格蘭獨立，英國可能被迫放棄核威懾。

但RUSI的分析員休·喬莫斯（Hugh Chalmers）和研究項目負責人馬爾科姆·喬莫斯（Malcolm Chalmers）在研究報告中指出，搬遷三叉戟核潛艇在經濟上和技術上都是可行的。

他們的計算結果顯示，在英國其他地方修建核潛艇基地，將使現有的核艦隊成本增加25億至35億英鎊，另外再加上土地徵用和清理開支。

而總計成本將低於原來估算的200億至250億英鎊。

休·喬莫斯認為，軍事智庫的研究結果跟支持和反對蘇格蘭獨立的兩派對立陣營在核武搬遷問題上達成的「共識」正相反；蘇獨的支持者和反對者都認為核武搬遷根本不可能。

他還指出，找到三叉戟核潛艇的未來這個問題的答案，有助於理清圍繞蘇格蘭獨立與否這個話題的諸多棘手問題。

代價

BBC防務記者畢爾分析說，英國目前四艘三叉戟核潛艇艦隊的核威懾力量代價不菲，Rusi的最新研究結果則表明蘇格蘭如果獨立，保持英國核威懾的成本將更昂貴，雖然把核潛艇和核彈頭從蘇格蘭搬遷到其他地方並非不可能。

而且，除了經濟和技術成本，給核武器搬家還有高昂的政治成本：必須說服普利茅斯或其他地方的居民，讓他們相信核威懾力放在自家後院是符合他們的利益的。

不過，喬莫斯強調說，一提到搬遷，很自然大家都立刻想到又貴又困難，這些都沒錯，但更重要的是，這件事並不是不可能完成。

即便有可能最終完成，時間上卻無法滿足蘇格蘭民族黨設定的2020年最後期限。

研究認為，更「自然的時間表」將把搬遷與核潛艇艦隊更新換代聯繫起來。根據目前估計，英國新一代核潛艇將從2028年開始服役。

Rusi的研究報告指出，這項研究的意義之一是糾正了「核潛艇不可能搬遷」的「誤解」，為蘇獨後雙方就此達成協議提供了一個空間。

蘇格蘭民族黨方面表示願意在公投後就此與倫敦方面展開協商。

英國國防部表示，目前沒有計劃把三叉戟遷出克萊德皇家海軍基地，也不可能廢除核威懾。

國防部發言人說，國防部沒有為蘇格蘭獨立作計劃，因此很難估計（三叉戟搬家）的總成本、需要的時間、複製Faslane基地，但這很可能要讓納稅人付數十億英鎊，需要很多年時間。

（編譯：郱書 / 責編：董樂）