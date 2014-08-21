記者來鴻：分手何需頭破血流？

Image copyright Image caption 蘇格蘭即將於9月18日舉行獨立公投

綜觀歷史，許多國家搞獨立，都像是夫妻打離婚，反目成仇、頭破血流屢見不鮮。蘇格蘭將於9月18日舉行全民公投，決定是否脫離英格蘭。曾經常年擔任駐外記者的羅克斯堡回憶起當年車臣爭取脫離俄國的戰爭慘痛以及捷克與斯洛伐克「天鵝絨離婚」之好合好散。

在國外過了半輩子，要「回家」的時候，心裏忐忑，不知道等待我的會是怎樣的景色：失聯，其實很容易。

現在，問題不像從前那麼嚴重了。互聯網上，可以隨時跟蹤故鄉的消息。不過二、三十年前，在我沉浸、陶醉於外國文化的那段時間當中，對老家發生的事，不過只是略知一二而已。

回到蘇格蘭，我選擇在愛丁堡安家。我一直認為，愛丁堡是地球上最美麗的城市之一。每一次，漫步縱橫交錯的石子路，觀望古老山坡上無與倫比的各色建築，我必須承認，回家了，我內心的感受，只能用幸福二字來形容。

做記者幾十年，在滿目淒慘、飽受衝突蹂躪的地方生活，愛丁堡看起來如此安穩、和平。通過文明辯論、而不是槍炮流血來化解紛爭的藝術，好像已經深深融入整個城市的構建之中。

Image copyright BBC World Service Image caption 愛丁堡在記者心目中是地球上「最美麗的城市」

表面來看，蘇格蘭正在希望解決的這場爭執和我曾經目睹過、那些造成嚴重破壞的衝突並沒有太大區別。

一個小國希望表述身份、構思獨立，爭取自己的事要自己做主。在蘇格蘭，我們正在使用說服、民主投票的方式。我們很清楚，如果在9月份即將舉行的公投中蘇格蘭人選擇獨立，英國可能會心碎。但是我們也知道，對方會尊重我們的選擇。

不過，1990年代中期，車臣可不是這樣。今天的俄國政府堅決捍衛克里米亞脫離烏克蘭的權力，當時對想要分離出去的車臣，俄國可是沒有這樣的同情心。

他們炮轟車臣、特別是首都格羅茲尼。我永遠不會忘記那一個場景：100米長的深坑，裏面滿是車臣人的屍體。很多人顯然是被殺害的—他們的雙手被反綁在身後；眉飛色舞的俄國士兵乘坐裝甲車在傷痕累累的城市中巡邏，炫耀他們沾滿鮮血的勝利。

地球另一端的東帝汶。印度尼西亞人放火燒房子的本事也不錯。東帝汶人選擇獨立之後，印度尼西亞軍隊和他們支持的當地民兵組織採取行動，離開前盡最大的可能搞破壞，確保這個新成立的國家起步維艱。

Image copyright BBC World Service Image caption 1994年，俄羅斯出兵車臣，阻止分裂。照片為格羅茲尼市民經過被炸毀的總統府。

現在在烏克蘭，我們正在目睹兩個曾經形同手足的兄弟—唇齒相依、國人通婚的鄰邦—動手給對方帶來慘痛傷害。

這真是最令人費解的一場衝突，原本肯定應該能夠坐在談判桌前解決。相反，他們蒙上面、端起槍，每一點微不足道的糾紛都被無限誇大；故意煽動起的民族情緒日趨高漲，滲透進、毒害著人們的心靈。

唯一一個獨立搞得很成功的地方好像是斯洛伐克。恰好，過去這四年，我就在斯洛伐克生活。

原來的捷克斯洛伐克當中，斯洛伐克是「小弟弟」。21年前捷克斯洛伐克那場所謂的「天鵝絨離婚」， 確實是一個榜樣。

這並不是因為獨立是通過民主方式實現的。當時捷克斯洛伐克並沒有搞全民公決，民意調查顯示，只有少數人支持政府間達成的分手協議。

不過，不管怎麼說，在雙方拆分軍隊、使館以及其他財產、經歷了一段動蕩之後，獨立後的國家好像運轉良好，斯洛伐克越來越繁榮。

Image copyright BBC World Service Image caption 1993年獨立以來，斯洛伐克經濟取得長足發展

現在，在捷克和斯洛伐克兩個國家所作的調查均顯示，雙方都不希望返回聯合狀態。

讓我更感興趣的是，每當我問起斯洛伐克人對獨立的看法時，幾乎所有的人都這樣回答，「分手之後，我們和捷克的關係比從前在一起的任何時候都要更好。我們不再抱怨捷克人對我們指手畫腳、發號施令，他們也不再抱怨那些所謂給我們的資助。」

聽上去，這樣的說法，在當今蘇格蘭好像也很耳熟。

將來怎麼樣，誰也說不好。但是，捷克和斯洛伐克的分手故事表明，不蒙面、不拿槍，甚至不要對對方懷有太大的惡意，同樣也能實現獨立。

結果？說不定，雙方還能成為好朋友呢。

（編譯：蘇平 責編：李莉）

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