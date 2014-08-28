蘇格蘭公投:二百商界要人聯署支持獨立

Image copyright Getty Image caption 蘇格蘭工商界對是否獨立也有對立兩派意見。

支持蘇格蘭獨立的200多名工商界要人聯名發表公開信，聲稱獨立符合蘇格蘭的經濟利益。

皇家蘇格蘭銀行（RBS）前主席喬治·馬修森爵士（Sir George Mathewson）和長途汽車公司Stagecoach董事會主席布萊恩·蘇特爵士（Sir Brian Souter）等商界領袖聯署的公開信發表前一天，130名工商界領袖聯名發表公開信，表示反對蘇格蘭獨立。

支持獨立的公開信發表在《論壇報》（The Herald）上。

公開信表示，獨立的蘇格蘭將把蘇格蘭的大中小型企業視為財富和就業的真正創造者，鼓勵營造一種培育創新、實幹和創業精神的文化，賦權於蘇格蘭人民把國家的豐富資源引向在這個國家生活和工作的民眾的利益所在。

信中還聲稱，對蘇格蘭構成真正威脅的是「不列顛退出歐洲共同市場」。

這封信是針對周三（8月27日）發表在《蘇格蘭人》（Scotsman）報紙上反對獨立的公開性的回應。

聯署那封公開信的130多名大型工商企業高管表示，對工商界來說，沒有看到蘇格蘭獨立的令人信服的理由。

蘇格蘭將於9月18日舉行獨立公投，選民將對「蘇格蘭是否應成為一個獨立國家？」這個問題投票表示「是」或「否」。

（編譯：郱書 / 責編：李莉）