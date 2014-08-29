獨立公投選票上網出售 蘇格蘭警方介入

Image caption 一個格拉斯哥人在網上出售選票，起價99便士。

蘇格蘭獨立公投在即，有人居然把選票放在eBay網站上公開出售。選舉委員會說，買賣選票都是違法行為。

蘇格蘭警方已經開始調查此事，eBay也已將選票從其網站上拿掉。

獨立公投將於9月18日舉行。有一個格拉斯哥賣家在eBay上出售選票，起價是99便士。他說，他出售選票是因為他對公投「毫不在意」。

但他把這張選票稱為「我自己的獨一無二的英國歷史片段」，並說「這或許將是決定性的一票」。

「我是一個辛勤工作的蘇格蘭公民，我有一座房子，一個可愛的老婆和兩個漂亮的孩子，他們就是我的世界。

「這張選票不會給我們的生活帶來任何改變，所以我決定不參加投票。」

採取行動

選舉委員會的一位發言人說，委員會已經和eBay網站達成協議，如果再有人在網上出售選票，eBay將立刻將其拿掉，並向警方舉報。

她說，買賣選票都是犯罪行為，違法者可能會被判高額罰款或一年監禁。

蘇格蘭警方的一位發言人說，警方正在調查這些買賣選票事件。

（編譯：秦川 責編：顧垠）