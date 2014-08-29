研究：教育程度高的女性膽固醇較低

Image caption 女性的膽固醇水平與受教育程度關係較大。

英國劍橋大學的一項研究表明，受教育程度較高的女性，血液中的「壞」膽固醇含量低於受教育少的女性。

所謂「壞」膽固醇，學名是低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）。它之所以「壞」，是因為LDL-C水平升高會增加患冠狀動脈心臟病的危險性。

研究人員發現，相對於男性，女性血液中的「壞」膽固醇含量與其受教育程度更加密切相關。

15歲以後繼續讀書並獲得學歷的女性，比那些較早輟學的女性膽固醇含量低得多。

對男性來說，膽固醇水平受體育鍛煉的影響更大。科學家發現，做體力工作的男性膽固醇水平較低。

研究人員對諾福克郡的22,451個39至79歲之間的居民做調查之後，得出上述結論。

（編譯：秦川 責編：顧垠）