為求辨別腸道疾病 電子鼻助醫生嗅糞

Image copyright z Image caption 根據糞便發出的氣味，可辨別一些致命感染的病菌的類別

英國研究人員說，利用「電子鼻」聞糞便發出的氣味，有助辨別一些可以導致致命感染的病菌的類別。

電子儀器可以按照糞便樣本釋放出來的不同化學物的臭味而辨別出它們裏面的艱難梭菌（Clostridium difficile） 的種類。

萊斯特大學（University of Leicester）的研究小組說，這個發現可能在斷症時有用。

研究結果發表在學術期刊《代謝組學》（Metabolomics）上。

不同用途

現在，電子鼻已經用於檢測癌症方面，主要的辨別根據是肺部和乳腺腫瘤釋放出來的化學物的氣味。

萊斯特大學的研究小組了解了不同種類的艱難梭菌是否有不同的化學組合，可以用「電子鼻」來分辨。部分艱難梭菌是可以致病的。

小組發現，在研究中的十個不同品種的梭菌釋放出不同的濃度的甲醇和硫化物。

問題所在

Image copyright z Image caption 電子儀器可以按照糞便樣本釋放出來的不同化學物的臭味而辨別出它們裏面的艱難梭菌（Clostridium difficile） 的種類

小組的其中一位成員保羅·蒙克斯教授（Prof. Paul Monks）對BBC說，聞不同的艱難梭菌的味道，我們能夠辨別哪種好，哪種可能導致問題。

在2012年，單在英格蘭和威爾士地區就有1646人因感染艱難梭菌致死。

萊斯特大學的微生物學系的馬莎·克洛基博士（Dr. Martha Clokie）說，目前艱難梭菌的辨別測試不能說明梭菌的種類。

她說，現在的測試可以讓醫生了解病人感染的是什麼種類的梭菌，讓醫生可以對症下藥。

（編譯/責編：顧垠）