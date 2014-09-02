新蘇格蘭場大樓出售 標價兩億五千萬英鎊

Image copyright Getty Image caption 新蘇格蘭場（New Scotland Yard）辦公樓自1967年以來一直是倫敦大多會警察局的總部。

倫敦大都會警察局（the Metropolitan Police）總部大樓掛牌出售，部分獲利將用於更新警局技術設備。

位於倫敦市中心維多利亞火車站附近的新蘇格蘭場（New Scotland Yard）辦公樓自1967年以來一直是倫敦大多會警察局的總部。

為了節省開支，倫敦大都會警察局總部將搬到另外一個面積更小的辦公樓。

到2016年之前，總共有200個警方建築將被出售。目前已經從銷售辦公樓獲利一億兩千四百五十萬英鎊。

倫敦警方預計將把其總部辦公樓的年運營成本削減6000萬英鎊。

新總部辦公樓將容納1000名警官和工作人員辦公。而目前的新蘇格蘭場辦公樓的辦公人數是2500人。

剩餘的1500人將分散在大都會警局倫敦各地的辦公室。

負責警察和犯罪事務的倫敦副市長辦公室說，新蘇格蘭場辦公樓的售價將為兩億五千萬英鎊。

售樓所得的一部分將被用來為警員購置一些新的高技術儀器，例如隨身帶相機、智能手機等。

（編譯/責編：尚清）