專訪：為英國設計生肖紀念幣的華裔藝術家

Image caption 何文津從很小的時候就開始自己創作版畫（攝影：子川）

日前，英國皇家造幣廠（Royal Mint）宣佈，繼今年大受歡迎的馬年生肖系列紀念幣之後，搶先推出2015羊年系列生肖紀念幣，而設計者仍然是英國華裔藝術家何文津（Wuon-Gean Ho）。

何文津的父母是東南亞華人，多年前移民英國。她本人出生在英國，是劍橋大學藝術史和獸醫學雙學位畢業生，多年來從事版畫和插畫創作。

她的作品不僅入選今年皇家藝術學院（Royal Academy of Art）夏季展，還成為英國學會獎（British Institution Awards）的四位獲獎人之一。

何文津設計的羊年紀念幣公開發售之際，她來到BBC廣播大廈，接受採訪。很多人好奇的是，作為一位職業獸醫，她是如何走上藝術道路的。

獸醫Vs.藝術

何文津表示，她位於牛津的家附近每年都會舉辦名為藝術在行動（Art in Action）博覽會活動，小時候曾經跟朋友一起去參加針對兒童的基礎藝術課程。

於是，11、12歲左右在上這個課的時候，她有了自己的第一幅版畫作品—一隻貓，從此愛上了版畫，就開始在家裏的餐桌上創作。

到18歲的時候，她已經有了差不多六年的版畫創作史。在劍橋大學聖約翰學院學獸醫的時候也一直沒有停。

Image caption 何文津設計的羊年生肖紀念幣（攝影：何文津）

何文津在劍橋大學學習的前兩年讀獸醫，拿到執照，最後一年徹底轉到藝術史專業。畢業後，從事獸醫工作的同時，潛心於藝術創作。

她在去年2月通過曼徹斯特當代華人藝術中心（Centre for Chinese Contemporary Art）了解到馬年紀念幣設計比賽的消息，當時剛好做了蛇年的賀年卡，正好在考慮這些，就設計了一個草圖遞交上去。

何文津其實每年都自己做生肖賀年卡，送給家人和朋友，就是為了好玩，所以得到被皇家造幣廠選中的消息非常驚訝。

獸醫的身份給了何文津更多近距離觀察動物的機會。同時，她還曾經得到獎學金的支持，到日本學習版畫。在日本生活的那一年給了她很多靈感，上了基礎書法課程，也了解了關於農曆生肖的知識。

馬年紀念幣推出之後非常成功。但是，何文津並沒有驕傲自滿，「我母親覺得女王對馬的熱衷是背後的原因」，她笑言。

羊—群居動物

此次皇家造幣廠推出的羊年系列紀念幣（含不同規格的金幣和銀幣各三種，價格有所不同）正面設計包括漢字「羊」字，標誌羊年的到來，但是，設計所用的羊是英國獨有的斯韋爾代爾綿羊（Swaledale Sheep），可謂中英設計元素合璧。

何文津告訴記者，馬是高貴又動感的動物，可以獨自在鄉間奔跑，羊與馬非常不同，是放牧的群居動物。

「如果你看到一隻獨行的羊，那它可能非常有壓力。所以在設計羊年紀念幣的時候我不想只放一隻羊，以此來顯示羊群的團結」，她說。

何文津表示，這個設計有過多次改變：「我最早想用一隻母羊和一隻小羊的畫面，因為我在讀獸醫的時候用很多時間觀察母羊生羊羔，所以我想設計非常有母性的硬幣」。

後來，這個想法並沒有成功，就改為現在的兩隻羊面向風景的同時也在對望，體現二者之間的友情。她在硬幣背景樹叢中隱藏了四個漢字「羊」，加上很大的「羊」字，和兩隻羊，硬幣上共有七個「羊」。

何文津坦言，硬幣設計對她來說還是新鮮事物，因為硬幣本身是一種非凡的雕塑，壓縮為一個平盤，有的部分光滑，有的部分磨砂。

Image caption 何文津和她設計的硬幣：左為馬年紀念幣，右為羊年紀念幣（攝影：子川）

「在做版畫的時候我的思維是非黑即白，非前即後的，所以設計硬幣的時候需要特別注意對比度和質感，以防產生不良效果；儘管這對我來說是一個很大的挑戰，但這個過程非常享受，最後的結果也不錯。」

多元文化影響

何文津的曾曾外祖母是日本人，祖母是印度尼西亞人，父母分別是新加坡和馬來西亞華人，本人在英國出生長大，又在日本生活過。她受到混合的文化影響，即英國文化和泛亞州文化之間的融合。

在牛津這個世界知名的大學城長大，雖然有很多學生、學者、老師是外國人，但是何文津在中學時期有好幾年的時間是學校裏唯一的華人，感覺有些奇怪。

何文津認為，近年來西方人對中國文化藝術的了解逐漸增加，大英博物館即將舉辦的明朝文物展等活動非常好：「即使是普遍流行的功夫電影，也能夠從中看到一些建築、舞蹈等文化元素，這是很好的事情」。

談到設計生肖紀念幣的感想時，她感慨：「能夠參與製作普通人負擔得起且可以買回家的紀念幣，既包含亞洲文化元素又包含英國文化元素，而且產生在英國，我覺得這種融合是一件非常好的事情」。

作為華裔藝術家，她覺得：「從我這些年的經歷來看，可以說，不管走哪條路，只要有一個堅定的目標，最終一定能夠實現，但那之前可能要走很多彎路」。

「我從小就特別想做版畫、做藝術，但是去學了獸醫和藝術史，又在日本和美國學習、工作、生活過；但是我的目標一直是做出能夠激勵我自己的作品，如果有他人喜歡，那我會更高興」，她說。

目前，何文津已經完成了2016猴年紀念幣的設計，目前圖樣的細節尚屬機密，但據信整體設計非常「活潑」。

（責編：顧垠）