階級鴻溝依舊 現代英國似「唐頓莊園」
- 2014年 9月 8日
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英國工會領導人警告，英國的社會流動「出現倒流」，正在形成「唐頓莊元」式社會。
英國最大的工會組織之一TUC的總幹事歐格雷迪說，「在大多數人的生活中，沒有經濟好轉的跡象」。
她還指責說，「在現任政府下，階級偏見又變成了受尊重的觀點。」
在利物浦召開的TUC年會上，她向工會代表們說，英國正在演變成「唐頓狀元式的社會」，以犧牲絕大多數人的生活水凖來保護富人的利益。
而保守黨的一位發言人反擊說，政府不會聽一個拿著六位數年薪的工會大老的說教。
社會流動
社會流動能力，social mobility，指的是一個人一生期間個人的社會地位或階層的變化程度。
最關鍵的，是貧苦出身的人是否能像富裕出身的人有同樣的機會獲得成功。
歷史上看，一個人一生中的機會和未來的成功與社會背景有很大關係。
（編譯：白墨 責編：董樂）