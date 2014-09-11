記者來鴻：從烤鴨看中國的博物館熱

Image copyright BBC World Service Image caption 烤鴨博物館

清末全聚德老鴨票、民國時期的廣告、烤鴨老菜單，都登堂入室，成了博物館的展品。今夏，北京老字號「全聚德」烤鴨店慶祝150歲生日，同時推出一道文化大餐--國內首家烤鴨展覽館！中國的博物館熱又添一道新風景。

提到中國的博物館，人們腦海中可能會想起書法、山水畫、或者明代花瓶。不對，這裏我想說的，卻是一隻巨大的金鴨子塑像。

中國首都最新貢獻出的一道文化大餐正是圍繞北京最有名的那道菜—烤鴨—而建立的主題展覽館。

這座烤鴨展覽館是由著名的全聚德烤鴨集團開辦的。（它位於北京一家全聚德烤鴨店的樓上，）前來參觀的觀眾，大多數其實都是肚子咕咕響的顧客，等著一飽口福呢。

一位來看展覽的高中生形容展覽館「很好玩！」

好玩，確實沒錯。不過，說句公道話，今年夏天開張的這家烤鴨展覽館，確實也能讓觀眾學到許多知識。

展品包括許多粘土製成的模型，介紹烤鴨的製作工藝；還有一些烤鴨店昔日的老廣告；

Image copyright BBC World Service

展品還包括許多曾經吃過北京烤鴨的名人照片。令我頗感吃驚的是，其中居然還有喜劇大師查理·卓別林。

此外，我前面說到的那只巨大的金鴨子模型也非常養眼。

一位年輕女郎說，「年輕人不太了解歷史。我們到展覽館看一看，可以幫助我們學習歷史。就好像回到了從前一樣。」

近年來，中國經歷了一場舉世無比、令人震驚的建築熱潮，烤鴨展覽館只是其中之一。去年，幾乎每一天中國都有一家新的博物館宣佈開張。今年，還計劃修建100座。

「向美國看齊」

現在，中國遊客可是真有福氣，博物館任你挑、任你選。喜歡時裝？有襪子博物館讓你過癮；鍾情水果？可以去西瓜博物館看一看。

那些水泥的粉絲們怎麼辦呢？猜一猜？對了，中國也有專門的水泥博物館。

Image copyright BBC World Service

Image copyright BBC World Service

《中國博物館協會指南》作者之一凱西·詹格蘭德（Cathy Giangrande）說， 「（博物館）熱潮還會繼續下去，因為中國有資金、有興趣。人均博物館的數量，中國正在努力向美國的水平看齊。」

詹格蘭德還說，博物館熱也代表著中國歷史的一個大變化。她說，「不到50年前，文化大革命期間，好多東西都被毀了。私人收藏家、或者有私人收藏品的博物館，都被禁止了。」

「中國政府並沒有以此為自豪，不願意公眾從中學東西。現在，這都改變了。中國真的開始走上了學習歷程。」

最近幾年，在藝術、音樂，當然也包括博物館領域，中國文化界確實呈現繁榮。其中一個成功的例子就是北京798藝術區。

798藝術區內的一位畫廊負責人成國琴（音譯）說，中國政府大力扶持開辦新博物館的原因之一是希望提升國家形像。

她說，政府已經意識到了，僅有經濟上的成功是不夠的。他們意識到，軟實力和創意產業必須發揮更重要的作用。

政治敏感？

不過，成國琴女士還說，磚磚瓦瓦建造博物館只是一個方面。「對於博物館而言，真正的意義並不僅僅是展示藝術作品，而是保護藝術、教育公眾。」

她說，「從這一方面來看，我認為我們還差得很遠。」

當然了，中國還是中國，審查制度總還是存在的。中國政府仍然要檢查，決定公眾可以、不可以看什麼。那些被查出有爭議性的博物館、展覽館，必須關門。

這就是說，炫耀炫耀塑膠烤鴨沒問題，至於政治敏感的東西，還是絕對不能上菜單的。

不過，從傳統到現在，從自然歷史到光怪陸離，博物館林林總總、五花八門。現在，中國普通博物館愛好者的日子可是比從前任何時候都好過。

（編譯：蘇平 責編：董樂）

BBC在世界各地派駐的大批記者在密切跟蹤國際重大政治事件的同時，還投入了大量的精力和時間了解所在地區的人文、社會、自然等各方面的情況。《記者來鴻》欄目就是這些記者從世界各個角落髮回的隨筆、感想，希望這個欄目可以成為您了解世界的小小窗口。

網友如要發表評論，請使用下表：