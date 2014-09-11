薩蒙德：蘇格蘭處於創造歷史的風口浪尖

Image copyright BBC World Service Image caption 薩蒙德說：「沒有人能夠比蘇格蘭人民更好地管理蘇格蘭。沒有人能夠比蘇格蘭人民更能理解的獨立願望。」

蘇格蘭首席部長薩蒙德（Alex Salmond）稱，贊成獨立的投票將把蘇格蘭置於「創造歷史的風口浪尖」。

薩蒙德形容獨立公投是為「蘇格蘭作為一個國家注入權力的過程」，並表示蘇格蘭人「重新發現自我信心」和「尋找自我聲音」。

薩蒙德是於周四（11日）在對國際媒體舉行的紀念1997年蘇格蘭下放公投的新聞發佈會上作出上述表態的。

周三，英國三大政黨領袖呼籲蘇格蘭人拒絕獨立。

新的民意調查表明「反對蘇格蘭獨立」陣營將在下周四的獨立公投中以微弱優勢領先。前兩次民意調查顯示贊成和反對獨立的公投結果不分上下。

在1997年9月11日蘇格蘭以壓倒性多數投票支持權力下放，導致經過近300年後重新設立蘇格蘭自己的議會。

蘇格蘭民族黨領袖薩蒙德用這個17週年的紀念活動爭辯說，在下周的公投中投「贊成」票給獨立將是「蘇格蘭的憲法進程」的延續，並會給蘇格蘭帶來「千載難逢的機會」。

千載難逢

他說：「蘇格蘭正處於創造歷史的風口浪尖。全世界的目光都注視著蘇格蘭。世界看到的是一個善於表達、和平、充滿活力的辯論。」

「蘇格蘭在下周四將投票支持獨立，他們投支持票是因為反對獨立的陣營在最後一分鐘拋出絲毫經不起推敲的承諾。這些承諾不會欺騙這個國家的任何人，而來自倫敦政府的公然欺凌和恐嚇就更不會了。」

「反對獨立的宣傳攻勢已經大勢已去。相反，支持獨立將（給蘇格蘭）帶來千載難逢的機會。一個建立一個更加公平更加富有的國家的機會。」

薩蒙德還說：「沒有人能夠比蘇格蘭人民更好地管理蘇格蘭。沒有人能夠比蘇格蘭人民更能理解的獨立願望。」

薩蒙德預測，蘇格蘭選民將會投票支持獨立，因為他們明白他們可以比威斯敏斯特議會更好地治理蘇格蘭。

與此同時，一項新的民調顯示，47.6%的蘇格蘭選民可能會投「反對票」（No），42.4%的選民將會投「贊成票」（Yes），另有10%尚未決定投票意向。

這項在9月5日至9日之間對1,000名蘇格蘭選民做作的調查顯示，如果去除未決定投票意向的選民人數，下周四的公投結果將會是53%反對獨立，47%支持獨立。

（編譯/責編：尚清）