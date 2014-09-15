記者來鴻：和普京親密接觸

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不久前，俄國總統普京到遠東猛獁象博物館去參觀。BBC記者斯維尼「伏擊」成功，有機會面對面、一對一就烏克蘭局勢質問普京。

西伯利亞東部雅庫茨克（Yakutsk）。來猛獁象博物館參觀的粉絲們，能有機會親眼看到史前動物的標本、骨骼化石，還有，弗拉季米爾·普京。

普京「蹦蹦跳跳」地走上台階，克里姆林宮欽定的雅庫茨克市長攜夫人在門前迎接。

然後就輪到我了。近來我留了一把絡腮胡，鬍子全白了。普京肯定把我誤認為是窮困潦倒的古生物學教授。他和我親切握手，然後，我向他提出了烏克蘭殘殺的問題。

普京不置可否地說了句什麼，朝右一轉身，研究起猛獁象骨架。

自從我親眼目睹車臣第二場戰爭以來，當面問問普京這樣一個機會，我已經等了整整14年。但是，他就這樣溜了！我不禁暗暗詛咒。

突然，普京又回來了，快步經過我身邊。普金帶著新聞秘書迪米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov），他正好擋著我。

我大聲喊道，「總統先生，我想問你一個有關戰爭的問題。烏克蘭的殘殺。死了好幾千人了。有烏克蘭人，俄羅斯人，馬來西亞人，英國人，荷蘭人。」

當時我心裏想的是馬來西亞航空公司MH317航班的死難者。

今年7月，我曾經前往墜機地點報道。空氣中彌漫著燃燒後的焦糊味，地下散落著死難者的屍體、遺物……那真是一起慘不忍睹的罪行。

我曾經採訪過目擊者，他們說墜機那一天曾經在反叛力量控制的地區看到過導彈發射器。證據將責任間接指向克林姆林宮及其附庸。

我接著問到，「你對烏克蘭的殘殺感到遺憾嗎？」

普京轉過身，用俄語說了一句話。佩斯科夫擔任起現場翻譯，「我來給你回答。」

普京總統指責基輔政府對戰爭、以及未與烏克蘭東部反叛談判負責。

Image copyright Image caption 普京參觀猛獁象博物館

普京回答問題—或者說給我上課期間，直勾勾地盯著我，我也直勾勾地盯著他。

他滔滔不絕地接著演講，提起烏克蘭政府軍在烏克蘭東部地區轟炸平民住宅。

我去過頓涅茨克，看到過戰爭之愚蠢的證據。烏克蘭炮彈呼嘯著落在一家婦產醫院。所幸的是，醫生們已經事先把病人轉移到地下室。

在地下室走廊昏暗的燈光下，我看到一個新出生不久的嬰兒在媽媽懷裏安睡。出生不到一天，他所有的人生經歷只有戰爭。

不過，愚蠢並不僅僅是戰爭一方的責任。我記得14年前在車臣，我曾經親眼見到戰爭罪的證據：俄國轟炸掛著白旗的車隊、針對平民使用真空炸彈。

我見過一位婦女，她打開一個布包給我看，裏面是她姐/妹燒焦的頭骨，她們家被俄國炸彈擊中。這位婦女尖叫到，「都是你幹的，普京先生。」

普京提到烏克蘭軍隊傷害到平民，這並不是完全沒有道理，但是，人們也可以反駁，克里姆林給烏克蘭戰爭煽風點火，俄國派遣坦克、軍隊參戰，並且還撒謊。

俄國最近曾經埋葬在烏克蘭喪生的士兵，不過，報道這個故事的記者受到攻擊。

普京還在給我講課。面對面直視，普京之袖珍令人吃驚。在烏克蘭，我們那位講俄語的聯絡人曾經拿我的白鬍子取笑，說我像是「壞人白雪爺爺。」

要是把我形容為糟糕的聖誕老人，那麼我想，普京應該算是我的小精靈吧。

普京的臉看上去有點怪，顯出塑料一般的光澤。我懷疑，他是不是聽從了哥們貝盧斯科奇的建議、和肉毒桿菌有過親密接觸？

不管原因何在，普京的皮膚緊巴巴的，好像只有在蠟像館中才能看得到，有點不像真人。

四目對視的遊戲玩兒完了。普京眼圈下出現了一圈濕潤的痕跡，很奇怪，好像蠟開始融化一般。

最終，普京首先眨眼。他結束了指責烏克蘭的長篇大論，佩斯科夫也不用再翻譯了。

普京說，「一切順利啊。」然後起步離開。我接著問，總統先生，那麼俄國幹什麼呢？不過普京已經走了。

通往普京的路，是克里姆林的保鏢人牆。普京一走，他們轉過身盯著我。

我發誓，屋子裏好像立馬下了一層霜。

（編譯：蘇平 責編：董樂）

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