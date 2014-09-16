卡梅倫稱英格蘭也可以獲得更多下放權力

Image copyright BBC World Service Image caption 卡梅倫在接受BBC採訪時說，英國政府距離建立一個英格蘭議會的計劃「並不遙遠」。

英國首相卡梅倫在接受BBC採訪時說，英國政府距離建立一個英格蘭議會的計劃「並不遙遠」。

在有關蘇格蘭是否應該獨立的全民公投即將舉行之際，英國各主要政黨紛紛作出承諾，將在投票結果否決獨立的情況下向蘇格蘭下放更多的權力。

但是主張蘇格蘭獨立的陣營表示，只有贊成獨立的公投結果才能保證蘇格蘭獲得更多的權力。

BBC記者在採訪中詢問卡梅倫，是否應該建立一個英格蘭議會？他回答說，「我認為我們目前距離這一點並不遙遠。」

卡梅倫在談到英國議會中蘇格蘭籍議員的身份問題時說，「很明顯，隨著權力的進一步下放，這個問題將變得更為緊迫。」

但是他強調說，下放權力意味著蘇格蘭人民將獲得通過自己的議會制定自己的稅收規則以及開支和福利政策的機會。

第一個問題

在各主要政黨紛紛承諾如果蘇格蘭拒絕獨立將獲得更大下放權力的同時，許多政治人物也發出了英格蘭各地方也應該就稅收和開支有更多話語權的呼聲。

保守黨議員雷德伍德（John Redwood）說，蘇格蘭議員不應該參加僅僅同英格蘭有關的事務的投票，而英格蘭議員則應該召開會議討論英格蘭事務。

BBC政治事務記者說，蘇格蘭獨立公投的不同結果將給英國的憲政問題產生巨大的不同影響。

卡梅倫認為，在蘇格蘭公投選票上只有一個是否同意蘇格蘭獨立的問題，而不包含有關權力下放的第二個問題，這是正確的。

他說，如果蘇格蘭希望獲得更多的下放權力，那就應該首先回答是不是願意留在英國這個問題。

（編譯：躍生 責編：蕭爾）