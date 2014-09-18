英國兩名遊客泰國遇害 警方查無線索

Image copyright BBC World Service Image caption 24歲的大衛•米勒和23歲的漢娜•威瑟裏奇在泰國龜島遇害

9月15日，兩名年輕英國遊客的屍體在泰國一處海灘上被發現。泰國警方星期四承認，儘管警方曾鎖定數名嫌疑人，但都與在現場搜集的DNA樣本不一致。

23歲的英國女子漢娜·威瑟裏奇（Hannah Witheridge）和24歲的男遊客大衛·米勒（David Miller）周一被發現死在泰國旅遊勝地龜島的海灘上。

威瑟裏奇頭部受傷，米勒也是頭版受重創，而且有溺水跡象。米勒的手也受傷，顯示死前曾與兇手搏擊。

屍體旁邊留著一把帶血的鋤頭，警方初步判定為兇器。

一對英國兄弟——克里斯托弗·韋爾和詹姆斯·韋爾——曾被警方傳訊，但警方未找到對他們不利的證據，因此已經允許他們返回英國。

泰國警方還曾說，有「強有力的證據」表明幾名緬甸籍嫌疑人涉案，但現在卻說，他們和現場的DNA樣本並不符合。

警方從威瑟裏奇的屍體上發現了兩名男子的精液，但其DNA與米勒、韋爾兄弟和11名緬甸嫌疑人都不符合。

BBC東南亞事務記者海德說，泰國警方現在承認，他們現在沒有線索，調查進展不利。

泰國總理失言

另外，泰國總理巴育已經因他關於此案的一個不當評論表示歉意。

本周早些時候，巴育在談到此案時說：「她們穿著比基尼，能安全嗎？除非她們不漂亮。」

他似乎在說，漂亮女士如果穿比基尼，就不可能安全。

巴育後來說：「我的話傷害了別人，我感到抱歉。」

（編譯：秦川 責編：尚清）