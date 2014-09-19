蘇格蘭公投結束 五成選民否決獨立

Image copyright AFP Image caption 根據目前蘇格蘭公投的點票結果，「反對」陣營贏得公投。

蘇格蘭獨立公投的點票結果公布，「反對」陣營勝出。32個選區的全部點票結果已公布，「反對」票為2,001,926張，「贊成」票為1,617,989張。

蘇格蘭首席部長薩蒙德（Alex Salmond）在愛丁堡發表演時表示，他接受公投已失敗並呼籲團結。

薩蒙德說：「我接受人民的決定，並號召蘇格蘭接受蘇格蘭人民透過民主選舉所做出的裁決。」

不過，薩蒙德的副手尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）對BBC表示，預計的公投結果是「個人與政治上的大挫敗」，但她表示，「這個國家已永遠地改變了」。

斯特金女士表示，為了確保蘇格蘭獲得更多權力，她凖備與任何人合作。

英國首相卡梅倫（David Cameron）在倫敦唐寧街10號首相府門前回應公投時說：「我們尊重蘇格蘭民族黨在霍利魯德宮（蘇格蘭議會）的多數黨地位，讓蘇格蘭人民有機會發聲的決定是正確的。」

他指出，「我們已經聽到了蘇格蘭人的堅決願望」，「現在是聯合王國團結一致，邁步向前的時候了」。

卡梅倫說，下一步除了會兌現對蘇格蘭下放更多自治權力的承諾外，還應把英格蘭、威爾士和北愛爾蘭也考慮進來。

Image copyright PA Image caption 薩蒙德在愛丁堡發表演說：「（我）接受了人民的決定，並號召蘇格蘭接受蘇格蘭人民透過民主選舉所做出的裁決。」

Image copyright GETTY IMAGES Image caption 英國首相卡梅倫說，「現在是聯合王國團結一致，邁步向前的時候了。」

BBC商業新聞編輯艾哈邁德（ Kamal Ahmed）報道說，蘇格蘭皇家銀行（RBS）向BBC發來聲明解釋說，此前他們有關考慮把銀行從愛丁堡遷冊倫敦的公布只是「為了一旦投票結果為『贊成』的情況下給我們的客戶、職員和股東保證確定性與穩定」而制定的應變計劃。

聲明說：「那份應變計劃現在已經不再需要了。」

英國第三大城市、蘇格蘭最大市政區域格拉斯哥（Glasgow）的「贊成」陣營在公投中勝出，選民投票率為75%，「贊成」194,779（53.5%），「反對」169,347（46.5%）。

Image copyright PA Image caption 愛丁堡（Edingburgh）投票率為84%，「贊成「123,927，「反對」194,638。

愛丁堡（Edingburgh）投票率為84%，「贊成「123,927，「反對」194,638。

首個地方點票結果最早由克拉克曼南郡（Clackmannanshire）宣佈，投票率為88.6%，「贊成」票為16,350張，「反對」票為19,036張。

阿伯丁市（Aberdeen City）投票率為82%，「贊成」59,390，「反對」84,220。

首個「贊成」結果出自鄧迪市（Dundee），該選區的投票率為79%，「贊成」票為53,620，「反對」票39,880。

第二個「贊成」結果來自西鄧巴頓郡（West Dunbartonshire）投票率為88%，「贊成」票33,720，「反對」票28,776。

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北拉納克郡（North Lanarkshire）也是贊成陣營勝出，其投票率為84%，「贊成」115,783，「反對」110,922。

斯特拉斯特大學民調專家柯蒂斯（John Curtice）教授表示，目前的投票結果顯示，「反對」獨立的陣營可能將贏得這次公投。

奧克尼（Orkney）的投票率為83.7%，「反對」票10,004張，「贊成」4,883張。

設得蘭群島（Shetland Islands）開票結果是：「贊成」5,669張，「反對」9,951張，投票率84%。

埃利安錫爾（Eilean Siar）投票率為86.2%，「贊成」票9,195，「反對」票10,544。

因弗克萊德（Inverclide）投票率為87%，「贊成」票27,243，「反對」票27,329。

倫弗魯郡（Renfrewshire）的投票率為87%，「贊成」票55,466，「反對」票62,067。

斯特靈郡（Stirling）投票率為90%，「贊成」票25,010，「反對」 票37,153。

東洛錫安郡（East Lothian）投票率為88%，「贊成」27,467，「反對」票44,283。

中洛錫安郡（Midlothian）投票率為87%，「贊成」票26,370，「反對」票33,972。

福爾柯克（Falkirk）投票率為89%，「贊成「票58,030，「反對」票50,489。

安格斯（Angus）投票率為86%，「贊成」票35,044，「反對」票45,192。

東倫弗魯郡（East Renfrewshire）投票率為90%，「贊成」24,287，「反對」41,690。

珀斯與金羅斯（Perth & Kinross）投票率為87%，「贊成」41,475，「反對」62,714。

南拉納克郡（South Lanarkshire）投票率為84%，「贊成」100,990，「反對」121,800。

蘇格蘭邊區（Scottish Borders）投票率為87.4%，「贊成」27,906，「反對」55,553。

北艾爾郡（North Ayrshire）投票率為84.4%，「贊成「47,072，「反對」49,016。

南艾爾郡（South Ayrshire）投票率為86%，「贊成」34,402，「反對」47,247。

西洛錫安（West Lothian）投票率為86%，「贊成「53,342，「反對」65,682。

東艾爾郡（East Ayrshire）投票率為85%，「贊成「39,762，「反對」44,442。

阿蓋爾與比特（Argyll and Bute）投票率為88%，「贊成」26,324，「反對」37,143。

阿伯丁郡（Aberdeenshire）投票率為87%，「贊成」71,337，「反對」108,606。

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其它方面：

1) 格拉斯哥警方找到了10張嫌疑選票，將全數移交蘇格蘭警察廳；

2) 在公投結果正式宣佈之後，英國女王預料將在星期五下午發表書面聲明；

3) 英國首相卡梅倫預計將發表電視直播講話，對蘇格蘭公投結果發表看法；

4) 鄧迪（Dundee）選區的點票中心曾短暫響起火警鐘聲，大家都緊急撤離，不過10分鐘後證實只是一場虛驚。

BBC蘇格蘭政治事務編輯泰勒（Brian Taylor）表示，頭三個結果可以說是「最好在一起」（Better Together）陣營的一次帽子戲法演出，不過這三個是蘇格蘭最小的行政區。

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歐泰勒說，以設得蘭（Shetland Islands）為例，當地人本來就不見得很關心蘇格蘭分權問題（devolution），所以他們沒有響亮地支持獨立這概念也就沒多大意外。當然，三個 結果當中，克拉克曼南郡的結果有點強差人意。這裏大概本應是「贊成」陣營取得好成績的地方。

前工黨內政大臣雷德（Lord Reid）勛爵在評論首先公布的兩個選區點票結果時說，看到這兩個選區的「反對」陣營以相當顯著的優勢勝出，非常可喜。

不過，雷德警告說，這僅僅是32個選區中的兩個。儘管對士氣有鼓舞，但選情有時會有起伏，「肯定會有一兩個選區的情況會給人帶來的不，而是某種絕望情緒」。

蘇格蘭國家黨（SNP）在蘇格蘭議會的議員馬森（John Mason）表示，克拉克曼南郡是蘇格蘭最小的其中一個選區，因此，「很難對此做過多解讀」。

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（編譯：蕭爾/葉靖斯/陳志芬，責編：蕭爾）