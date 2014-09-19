蘇格蘭公投結果將深刻影響英國政治

Image copyright Getty Image caption 英國三大政黨黨魁在公投前向蘇格蘭做出的放權承諾，將對整個英國產生深遠影響。

儘管蘇格蘭選民在公投中選擇不從英國獨立出去，但此次公投的結果決不是一切維持原樣。

事實上，由於英國三大政黨在公投之前向蘇格蘭做出放權承諾，整個英國的政治體制都將受到深遠的影響。

在公投前夕，支持獨立的陣營一度在民意調查中以微弱優勢領先，使英國執政聯盟內的保守黨和自由民主黨以及主要反對黨工黨都陷入恐慌。

為了扭轉民意，英國首相、保守黨領袖卡梅倫，副首相、自由民主黨黨魁克萊格以及工黨領導人米利班德9月15日聯署了一封承諾書，向蘇格蘭人保證，如果他們選擇留在英國將會享有更大的自治權。

由三黨聯合達成的協議承諾，蘇格蘭議會將在徵稅、福利等方面擁有「新的更大範圍的權力」。

現在，蘇格蘭統獨大局已定，三大黨必須開始實踐承諾。

困難重重

三大黨預計，在今年11月底之前將就放權計劃的細節達成一致，並於明年1月推出相關立法草案。

但是，由於三黨在細節上有些不同意見，這個過程可能不會完全順利。

即使三大黨的領導人達成協議，他們要想在各自的黨內為協議爭取支持，也不是一件容易的事。

英國議會的很多議員認為，三黨黨魁在恐慌中，未經黨內協商就匆匆做出關係到整個國家憲政體制的承諾，有些太過草率。

還有些議員認為，如果賦予蘇格蘭議會更大的權力，那英國其他地區，比如威爾士和北愛爾蘭，也應相應地獲得更大自主權。

很多保守黨議員認為，在蘇格蘭議會獲得對蘇格蘭內部事務更大決定權的同時，英國議會中的英格蘭議員也應該在英格蘭事務上擁有更大的決定權。

這可能意味著，當英國議會投票決定英格蘭的內部事務時，蘇格蘭議員將被禁止投票。

但是，在蘇格蘭擁有40個英國議會議員的工黨對此提議持非常謹慎的態度。

BBC政治事務副編輯蘭德爾說，英國面臨著非常複雜的局勢，有很多潛在的爭議。

這個過程有可能給英國帶來大規模的憲政改革。但如果不成功，英國議會的聲譽和可信度可能會遭受巨大的損失。

（編譯：秦川 責編：尚清）