蘇格蘭公投後續：英國大城市要求放權

Image copyright Getty Image caption 伯明翰是其中一個希望得到更多權力的城市

英國一些大城市的政府向中央政府提出，在蘇格蘭獲得更大自主權的同時，這些大城市也應該獲得同等的權力。

「英國核心城市」（Core Cities UK）是英國倫敦以外的十個地區性大都市的聯盟。其成員包括伯明翰、布里斯托、利茲、謝菲爾德、利物浦、曼徹斯特、紐卡斯爾、諾丁漢，以及新近加入的卡迪夫和格拉斯哥。

在曼徹斯特舉行的工黨年會上，「英國核心城市」組織發表致下議院領袖黑格的公開信。信中說，在蘇格蘭獨立公投之後，英國各大城市的選民也要求權利下放。

英國首相卡梅倫上周說，政府應賦予英國各大城市更大的自主權。十大城市的領導人對此表示歡迎。

但他們說，各大城市的選民不會接受「拖延」或者「折衷」的辦法。

公開信說，如果各大城市能夠獲得更大的自主權，它們可以在2030年前創造116萬個新職位，並為英國經濟多貢獻2,220億英鎊。

（編譯：秦川 責編：顧垠）