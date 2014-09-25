蘇格蘭公投後續：英國大城市要求放權
- 2014年 9月 25日
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英國一些大城市的政府向中央政府提出，在蘇格蘭獲得更大自主權的同時，這些大城市也應該獲得同等的權力。
「英國核心城市」（Core Cities UK）是英國倫敦以外的十個地區性大都市的聯盟。其成員包括伯明翰、布里斯托、利茲、謝菲爾德、利物浦、曼徹斯特、紐卡斯爾、諾丁漢，以及新近加入的卡迪夫和格拉斯哥。
在曼徹斯特舉行的工黨年會上，「英國核心城市」組織發表致下議院領袖黑格的公開信。信中說，在蘇格蘭獨立公投之後，英國各大城市的選民也要求權利下放。
英國首相卡梅倫上周說，政府應賦予英國各大城市更大的自主權。十大城市的領導人對此表示歡迎。
但他們說，各大城市的選民不會接受「拖延」或者「折衷」的辦法。
公開信說，如果各大城市能夠獲得更大的自主權，它們可以在2030年前創造116萬個新職位，並為英國經濟多貢獻2,220億英鎊。
（編譯：秦川 責編：顧垠）