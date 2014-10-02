倫敦不用的紅電話亭被變綠為手機充電

Image caption 倫敦有8千個不用的電話亭

倫敦停用的電話亭正被改作新用——太陽能手機充電站。

本周倫敦中心的Tottenham Court路將首先啟用6個這樣的電話亭。

這是免費服務，但是用戶在等待手機充電的時候被展示廣告。

英國許多紅色的電話亭已經停止使用，不過有些已經被當作圖書館或者被安置了醫療儀器重新啟用。

這些改作充電用途的電話亭要經過改裝，頂部漆成綠色，並安裝上86厘米的太陽能板。

在電話亭內部備有不同的充電裝置，為不同的型號的手機充電。裏面還有播放廣告的現實屏幕。

廣告顯示屏幕經過加固以防人為破壞，電話亭充電站每天都有人維護，夜間上鎖。

舊電話亭改作充電站的主意出自兩個地理專業的學生創業者克拉斯頓（Harold Craston）和肯尼（Kirsty Kenny）

他們兩人都在倫敦經濟學院學習，對如何用新奇方法利用公共空間感興趣。

克拉斯頓說，他大學二年級的時候住處附近有個電話亭，每次走過電話亭他都想：倫敦有8千個不用的電話亭，一定要找到能夠利用它們的辦法。

這種太陽能亭每天能夠為100個手機充電，能夠在10分鐘內為手機電池充電20%。

這個項目的創始人說，自打項目開始後每小時約使用充電亭的人大約6個。

職能手機電池耗盡是用戶面臨的主要問題，因為職能手機的功能越來越強大，而電池技術卻沒有同步發展。

（編譯/責編：橫路）