倫敦擊敗紐約成全球求職者最嚮往城市

Image copyright Image caption 對189個國家的20多萬人進行的國際調查顯示，倫敦成為最受全世界求職者歡迎的城市。

在歐美大城市之中存在一種被認為是無形的競爭，在例如：旅客受歡迎度、生活水平等方面一較高下。現在，美國諮詢業巨頭波士頓諮詢公司（The Boston Consulting Group）和英國的尋找工作網站totaljobs.com聯合舉行的調查結果顯示，倫敦成為最受全世界求職者歡迎的城市。

在這項對189個國家的20多萬人所作的國際調查中，近六分之一受訪者表示希望到英國首都倫敦找一份穩定的工作。

代表世界各地189個國家的受訪者把倫敦視為他們最理想的工作城市，超過了紐約和巴黎。

求職者最願意工作的十大城市是：倫敦、紐約、巴黎、悉尼、馬德里、巴塞羅那、柏林、多倫多、新加坡和羅馬。

但是作為整體國家來說，受訪者仍然把美國放在最吸引求職者的首選，英國則排在美國之後。

大型調查

這項被稱為有史以來對工作流動性問題所作的最廣泛的調查發現，近三分之二求職者願意到國外工作，而在英國國內，卻只有44%的受訪者願意離開英國去外國工作。

totaljobs.com的調查人員麥克·布克爾（Mike Booker）說，這項調查結果鞏固了倫敦作為一個真正的國際都市的聲譽。

他說，世界各地的求職者都想到倫敦工作並不令人奇怪，因為倫敦不僅向求職者提供不同行業的豐富多樣的就業機會，它還具有全世界最優秀的文化吸引力。

這項大型調查的對象包括就業者、失業者、個體職業者和學生在內的各類人群。

受訪者中既有正在積極尋找工作的人，也有雖然目前工作穩定，但對新的工作機會也不願放棄的人。

（編譯：嵇偉 責編：顧垠）