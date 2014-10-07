調查：英五分之二雇員不敢透露工作壓力

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最新調查顯示，過去一年英國五分之二的雇員壓力很大或有憂鬱症，卻不敢告訴老闆。

有相當多的雇員因為擔心影響就業，沒有把自己面對的精神問題告訴雇主。

保險公司「生命之友」對2000位成年人開展的調查還發現，超過四分之一的人表示，他們請過至少一天病假，謊稱身體不適，而不敢告訴真相是精神健康有問題。

最常見導致精神緊張的原因是超額工作量，其次是對缺乏管理的無可奈何以及超長工作時間。

超過一半的受訪者說，如果他們向上級報告自己的壓力和焦慮，他們的事業前途肯定會受到影響。

調查報告還稱，年青一代雇員更可能患上憂鬱症，或者精神焦慮緊張。

生命之友保險公司總裁安迪·布里格斯說，這些數字所顯示的這這種沉默文化很令人擔心，人們在涉及精神健康時都避而不談。

「我們的研究顯示，在應對職場精神健康問題時還有許多工作要做。焦慮、壓力、憂鬱症可以影響我們每一個人。雇員需要獲得幫助和支持，這樣他們才不會覺得軟弱和缺乏工作動力。」

（編譯：羅玲 責編：路西）