Top Gear移植中國推出本地版節目

Image caption BBC汽車節目「Top Gear」也要推出中國本地化的版本。

BBC汽車節目《瘋狂汽車秀》（Top Gear）即將推出中國版的《巔峰拍擋》，由田亮、程雷、任賢齊共同主持。

英國「Top Gear」主持人克拉克森（Jeremy Clarkson）打趣地說，三位年輕帥氣的中國男主持人就像一輛捷豹（Jaguar）F-type跑車，而英國三位主持人比較像1980年代的奧迪（Audi Quattro）老車。

BBC商業營運部門BBC Worldwide表示，中國節目製作伙伴曾經向克拉克森諮詢過節目主持人的人選。

《巔峰拍擋》由田亮、程雷和任賢齊三位男主持人合作，但未來很可能也會加入女主持人。

龐大市場

中國是「Top Gear」推出各地本地化節目中規模最大的市場，預計觀眾可能多達數億人。

《巔峰拍擋》今年夏天開始拍攝，已經排定在11月初在上海東方衛視播出。

BBC 「Top Gear」節目是吉尼斯世界紀錄全球觀眾人數最多的紀實節目，在全球200個地區都看得到。

該節目在美國和韓國已經推出了本地化的版本，而中國則是「一個龐大的市場和機遇」。

本地化內容

和「Top Gear」一樣，中國的《巔峰拍擋》也將會有一位神秘試車手（Stig），還有觀眾熟悉的名人駕車，演播室觀眾，以及各種搞笑駕車趣味比賽等內容。

BBC Worldwide表示，雖然中國版本的節目會有類似的內容和節目模式，但也會加入適合中國觀眾和符合中國文化的元素。

除了中國之外，BBC Worldwide也計劃在更多國家推出本地化的節目，包括在法國。

但是之前在阿根廷拍攝時發生福克蘭群島車牌的爭議，因此短時間之內不太可能會在阿根廷推出本地化的節目。

（編譯：友義 責編：尚清）