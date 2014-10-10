記者來鴻：堅持「獨身」的那只猴子

Image copyright BBC World Service Image caption 「魯賓遜」漂流荒島，形單影隻

讚比西河荒島，狒狒「魯賓遜」孤身漂流三年，拒絕親友召喚、拒絕營救努力。如此一意孤行，或許他有什麼先見之明？

站在洛克梅奇狩獵營地，眺望讚比西河對岸的贊比亞，群山連綿、奇峰突兀。導遊特別指給我看河中一個小島：一片模模糊糊、低矮搖曳的香根草，毫無抓人眼球之處。

導游說，「島上有只狒狒，在那兒困了三年了。我們管他叫魯賓遜。」

我這次到津巴布韋的馬納潭國家公園來，是要報道這個國家如何努力吸引更多遊客。我敢打賭，這是全非洲大陸風光最美的地方。我採訪了旅遊部長沃爾特·穆讚比（Walter Mzembi）。他是穆加貝眼中的紅人，有預測說，今後他還有可能接班。

Image copyright BBC World Service Image caption 大象：旅遊業收入可用於打擊偷獵

我還採訪了迫切希望吸引外資的樂觀商界人士；傾聽保護人士指出，津巴布韋政府資金匱乏，拿不到撥款，旅遊業收入對打擊偷獵分子濫殺大象至關重要。

以上這些都非常引人注目。但是，一頭八歲的雄性大狒狒孤身一「猴」、在荒島被困三年？這才真是奇聞呢。

沒上島以前，在洛克梅奇營地周圍樹林中生活的一群大狒狒當中，魯賓遜是「阿爾法男性」。他是遠近聞名的江洋大盜，最擅長從河岸邊遊客帳篷中順手牽羊。

魯賓遜妻妾成群、兒孫滿堂。用當地人的話說，「日子過得美極了。」不過後來，他被困在了孤島上。

Image copyright BBC World Service Image caption 大狒狒通常群居

誰也不知道魯賓孫怎麼上島的。有人說，他為了逃脫獅子、豹子的追獵縱身跳了河；有人說，他是從樹上摔下來的；也有人認為，魯賓遜一向膽大妄為，旱季河水很淺的時候步行過河上了島。

有一點很清楚，從此以後，魯賓遜就成了孤身一猴。身形瘦銷、「鬢發」灰白，長尾巴沮喪地拖在身後。能吃的，只有草、樹根，偶爾還有鳥蛋。

晚上，魯賓遜的「家人」經常會聚集在河岸邊，看上去好像非常迫切地喊他回家。但是，河裏的鱷魚最大能長到5米半長。想遊水逃生，無異於自殺。

津巴布韋公園和野生動物管理局禁止人們營救魯賓遜。管理局表示，必須「聽天由命」--讓大自然來作主。不過有些遊客卻不服從指令。

Image copyright BBC World Service Image caption 逃跑等於自殺

在最近一次的營救行動中，人們在小島岸邊拴好一條小船，裏面裝了許多香蕉。指望魯賓遜還會發揚順手牽羊的本能上船偷吃香蕉，然後順勢啟程返航。人們說了，魯賓遜怕人、總不會超過怕水吧？

不過，營救還是沒能成功。導遊斯亞瓦拉瓦說，「魯賓遜來了，看了看船，然後扭頭走了。也許，單獨禁閉了這麼長時間，他的犯罪傾向已經痊癒了？」

不過，或早或晚，魯賓遜總有要麼沉沒、要麼游泳的那一天。上游是卡裏巴大壩（Kariba Dam），如果趕上一個降雨特別嚴重的雨季，必須打開水閘。魯賓遜的孤島將被淹沒。

不過，魯賓遜可能並不是唯一的受害者。

Image copyright BBC World Service Image caption 這樣的大壩靠得住嗎？

卡裏巴大壩境況非常危險。大壩落成於1959年，當時看上去好像是修建在非常堅實的玄武岩河牀上。不過過去50年間，溢洪道侵蝕河牀，在大壩地基下留下一個巨大的坑。

魯賓遜迄今為止腦袋還在水面之上，原因是當局太害怕，不敢輕易開水閘。不過工程人員現在警告說，不立刻搶修，整座大壩都有可能坍塌。

真到了那一天，海嘯一般的激流將席捲讚比西河谷，八個小時之內抵達津巴布韋邊界。洪水將吞噬津巴布韋的卡布拉·巴薩大壩（Cahora Bassa Dam），南部非洲地區將喪失40%的水力發電能力。

這不僅將給河谷中的野生動物帶來災難性的打擊，讚比西河流管理局還預測，350萬人的生命安全將面臨威脅。

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夕陽西下，坐在雄偉的讚比西河岸邊，我看到，一群狒狒又來到水邊呼喚魯賓遜回家。

過了一會兒，魯賓遜的身影出現在孤島岸邊。他坐下來，靜靜地停了幾分鐘，起身，消失在蘆葦叢中。

也許，魯賓遜心裏很清楚，上游只有一座幾乎就要倒塌的大牆阻擋著可能改變版圖的洪水，自己的孤島豈不是和其他任何地方一樣安全？

（編譯：蘇平 責編：路西）

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