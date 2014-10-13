百強英企高管 薪酬百倍於雇員

Image caption 由城西北向東南望去的倫敦金融城夜景：眾多英國上市百強公司總部就在金融城及周邊地區

英國民間調研組織「收入數據服務所」（Incomes Data Services）的最新研究結果顯示，英國上市價值名列前100位的大公司的主管平均薪酬已經高過員工平均薪水120倍。

研究還顯示，在金融危機期間，高管薪酬增速更是大幅超過員工薪水增速：早在2000年，英國100強上市企業主管的平均薪酬僅為員工平均收入的47倍。

英國百強企業主管的平均年薪當下是243萬英鎊，而員工平均年收入僅為2.7萬英鎊。

僅在過去一個財政年度，主管平均年薪平均增幅高達20%，而普通員工年薪增幅僅為0.7%。

股份和獎金

分析稱，由於高管薪酬中一大部分是獎勵股份，而近年來強勁的股市表現成為高管薪酬飛躍增長的主要動力源。除此之外，高管的平均績效獎金數額也在近年中大幅攀升。高管固定工資部分的增幅相對較低，約為年均2.5%。

分析顯示，英國大企業主管與員工的薪差鴻溝正呈現日益懸殊的趨勢；特別是在2000年至2014年這15年中，薪差達到了歷史新高度。

主持上述分析的人士指出，公眾平時只知道高管高薪，但是卻忽視了高管收入中股份和獎金部分的重要性，而其實在高管薪酬中固定薪金的重要性正變得越來越小。

研究還顯示，薪酬待遇最好的高管出於媒體業、市場開發業和電訊行業，而薪酬相對較低的則來自零售和物流行業。

（編譯:晧宇 責編：尚清）