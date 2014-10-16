埃博拉：英國軍醫隊前往西非設置專門醫院
- 2014年 10月 16日
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英國派遣陸軍醫療隊前往西非地區，協助對抗埃博拉病毒。
英國奧爾德肖特（Aldershot）第22號軍醫院派遣91名軍醫人員，包括醫生、護士和傳染病專家。
英國軍醫隊將在塞拉利昂設置一所臨時醫院，為當地醫療人員提供支援。
軍醫隊人員表示，這座臨時醫院是專門用來「照顧醫療人員」的。
「我們需要為醫療人員提供足夠的保證，讓他們安心，這樣才能鼓勵他們來這裏對抗埃博拉。」
臨時醫院
英國軍醫隊將在埃拉利昂首都弗裏敦郊外30英里的地方設置一所臨時醫院。
臨時醫院將設有12張牀位，和慈善組織設立的醫療站位於同一處。
這些陸軍醫療隊人員在出發前都接受了9天的密集訓練，學習如何照顧埃博拉病人。
埃博拉疫情死亡人數已經超過4,500人，絕大多數都在西非地區。
（編譯：友義 責編：橫路）