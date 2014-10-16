英格蘭和威爾士強姦案增長29%

Image copyright Image caption 官方數據顯示英格蘭和威爾士強姦案件增長了29%，高於往年的案件總量。

據官方數據，英格蘭和威爾士的總犯罪率降低，但是其中的強姦案件卻增長了29%，高於往年的案件總量。

這份國家統計局（the Office for National Statistics）的數據顯示著兩個地區的強姦案件截止到六月份總計為22，116。

另一份來自英格蘭和威爾士犯罪調查科的數據顯示今年的總犯罪案件為710萬，比去年少了16%並為自1981年以來最低。

開始行動

國家統計局犯罪統計科科長約翰·弗拉特利（John Flatley）告訴BBC，影響強姦案的增長主要有兩個因素，一個是原來的受害者延遲報案，另外一個則是當下強姦案受害者的報案率增加了。

今年的強姦案報案率就增長了73%。約翰接著指出因為警方記錄方式和調查手段的改善，現在被害者的報案率越來越高。統計局的記錄還顯示今年持刀強姦案增長了48%。

BBC國內新聞通訊員Danny Shaw分析：

2012年BBC主持人吉米·塞維爾（Jimmy Savile）的性侵醜聞曝光之後，許多被害者選擇了報警而不像許多以往的受害者一樣選擇沉默。強姦案的增長也反映了調查中對強姦案的錯誤定性有所改善。

可是很難說此次犯罪率的增加到底是因為之前的犯罪調查有漏洞還是強姦案在數量上真的有增加。

然而，調查員可以肯定的是在強姦案中，雖然大眾對持刀強姦案知之甚少，但是其48%的增長是板上釘釘。

反犯罪部部長諾曼·貝克（Norman Baker）則斷言現在強姦案的增加是因為受害者的報案率比往年高。

國家首席警察局犯罪調查官，警察局局長傑夫·法拉（Jeff Farrar）對強姦案增長回應道，強姦案報道的增多其實使人更加安心了，因為這說明了警察更加重視調查，不論該案何時何地出現他們都會盡全力去調查，某種程度上也給了受害者很大的信心。

總犯罪率降低

數據同樣顯示，雖然詐騙和盜竊案多了，可是總犯罪率還是沒有大幅增加。

然而，仇視性犯罪率的增長卻不容忽視。近幾年的仇視性犯罪增長了5%，其中種族仇視犯罪增加4%，宗教仇視犯罪增長45%。

BBC國內新聞通訊員Danny Shaw另外指出仇視性犯罪率的增長與去年五月英國一名叫李·理格比（Lee Rigby）被殺案不無關係。

反犯罪部部長諾曼·貝克（Norman Baker）稱政府打擊犯罪的力度可以使民眾心安。

同時國家首席警察局犯罪調查官，警察局局長傑夫·法拉（Jeff Farrar）也指出此次犯罪率統計結果與警察打擊犯罪的決心以及記錄方式的改善息息相關。

本次的犯罪率統計不包括蘇格蘭與北愛爾蘭地區。北愛爾蘭截止到今年8月總犯罪率增加了1.7%而今年3月蘇格蘭政府宣稱蘇格蘭地區犯案率降低了22%。

(翻譯：鐘金珂/責編：橫路)