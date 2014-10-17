台灣食安風暴下英國在台推廣英式飲食

Image copyright BBC World Service Image caption 英國駐台辦事處本周啟動了＂品味英國＂的系列活動

在台灣一波未平一波又起的食安風暴下，英國駐台辦事處本周啟動了＂品味英國＂的系列活動，意在推廣英國食品及英式飲食文化。

在近期台灣排名前兩大的豬油廠使用地溝油、飼料油造成人心惶惶食安問題之際，英國貿易文化辦事處在其推廣活動上強調說，英國食品安全衛生程度在全球名列前茅，政府通過有效與透明的監管機制確保了質量與安全。

年營業額達760億英鎊的食品與飲料行業是英國最大的製造產業，英國駐台辦事處稱，英國食品具有高質量、安全、健康與便利特性，並擁有全世界最成熟的供應鏈，以2013年的數字看英國向全球出口了194億英鎊的食品及飲料。

此一英國重要產業去年出口到台灣的總值約1.8億英鎊，其中最成功的是英國生產的烈酒。近年來各種廠牌口味的蘇格蘭威士忌佔據了台灣大小通路，深入台灣的飲酒文化。

人口僅2,300萬人的台灣眼下除了是蘇格蘭威士忌在全球銷量第七大的市場外，另外也是蘇格蘭特產單一麥芽威士忌的全球第三大市場。

相對於威士忌在台灣取得的巨大成功，英國食品則被遠拋在後。就與全球一些國家一樣，台灣一種廣為流傳的印象是：英國食品或英式飲食，稱不上是全球美食代表。

英國駐台代表胡克定（Chris Wood）對於這樣的＂傳統智慧＂則並不服氣。他在推廣活動上提出最新出版的2015年米其林指南作為證據：英國全國共167家餐廳獲得米其林星級，其中獲得三星有4家，獲得兩星也有21家。

除了為英國美食＂洗刷冤曲＂外，英國駐台辦事處也推動了一系列活動向台灣消費者推介各式英國飲食，其中包括了與台北捷運公司合作推出限量的＂品味英國＂悠遊卡。

此一小額儲值的悠遊卡是與高檔超市合作的＂英國風味大賞＂促銷品之一，該促銷活動引進三十個英國品牌食品，部份商品或得到皇家認證，或得到公平貿易認證，也有部份是標榜安全無虞的有機食品。

其一系列的活動還包括了推廣威士忌以外的英國啤酒、蘋果酒，與電視廚師節目合作推廣英式飲食，以及通過歐洲教育展推廣英國的烹飪餐旅教育等等。

（責編：尚清）