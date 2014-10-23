石油公司宣佈在英國北海發現新油氣田

Image copyright thinkstock Image caption 石油公司稱在北海的發現「令人鼓舞」。

英國石油公司（BP）和法國的蘇伊士集團（GDF Suez）周四（23日）宣佈在英國北海中部發現新的油氣田。

這一宣佈增加了人們對這塊成熟盆地的石油勘探希望。

兩個公司發佈的一份聯合聲明說，蘇伊士集團在該處鑽的油井可以獲得相當於每天5350桶原油的流量。

蘇伊士集團下屬的英國分公司執行總裁形容在北海油田的這一發現「令人鼓舞」。

他說，這是該公司今年成功的第三口探井，體現了法國燃氣蘇伊士公司致力於在英國大陸架繼續積極勘探評估的計劃。

英國石油公司北海地區主管表示，公司在該地區作業已有50年。增加勘探活動，尋找新的協作方式將是實現該地區剩餘潛力的關鍵。

英國石油公司，同其合資伙伴，正在北海展開一項100億英鎊的投資計劃。公司計劃在未來五年就投資70萬英鎊。

英國政府表示，這一新油田的發現突出體現了如果石油公司共同努力在北海油田可以取得的成果。

（撰稿：李莉 責編：顧垠）